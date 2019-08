Kültür ve ekonominin başkenti İstanbul

RECEP ÖNCEL

İstanbul Türkiye’nin en önemli kültür ve ekonomik merkezidir. Bu çerçevede İstanbul’da sık sık kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu etkinliklerden bazılarına katıldık, önümüzdeki günlerde yapılacak olanlarına da katılacağız inşallah. Burada memleketimizin kültür ve ekonomisi için faydalı olduğuna inandığımız bu organizasyonlar hakkında, değerlendirmeler yapmaya, bilgi vermeye çalışacağız. 20 Temmuz günü Eyüp Bahariye Mevlevihane’sinde, Türkiye- Malezya İş Forumu yapıldı. Malum Eyüp semti adını aldığı, Eyüp Sultan vasıtasıyla bilinen ve manevi atmosferi yüksek bir ilçemizdir. Eba Eyyup El Ensari, Peygamber Efendimiz’in sancaktarı, İstanbul’un manevi sahibidir. Hz Mevlana ise, Peygamberimiz’e aşık ve bugün mesajları dünyada en çok okunan, anlaşılamaya çalışılan, bir İslam mutasavvıfıdır.

Eyüp’te bulunan Bahariye Mevlevihanesi’nde İnsan ve Medeniyet Hareketi ve Girişimci İş Adamları Vakfı gibi, sivil toplum kuruluşları faaliyet gösteriyorlar. Gectiğimiz günlerde, bu mekânda; “Zamanı Aşan Medeniyetler: Özbekistan” isimli, bir sempozyuma katılmıştım. Böylesine anlamlı bir yerde, Malezya -Türkiye İş Forumu; yapılması da güzel oldu.

MALEZYA’DA GÜNÜLLER TÜRKİYE’YE AÇIK

Ben, Girişimci İş Adamları Vakfı ve Dünya Erdemli İş Adamları Derneği davetiyle programa çağrıldım. GİV başkanı Mehmet Bey, İngilizce bir konuşma yaptı. Daha sonra Malezya Kelatan Eyaleti Başbakan Yardımcısı Muhammed Abdullah Bey hitap etti. Konuşmasında, Türkiye’nin Malezya’ya uzak, ama gönüllerin Türkiye’ye yakın olduğunu ifade etti. Bu formun iki ülke arasında ticari ilişkilerin artmasına katkı sağlayacağını ümit ettiğini söyledi. Daha sonraki günlerde İTO İstanbul Ticaret Odasında toplantı yapıldı. Ülkemiz sivil toplum yetkilileri, iş adamları ve Malezya heyetinin katıldığı bu toplantı inşallah ekonomik ilişkilerin artmasına katkı sağlar diye temenni ediyoruz. Malezyalılar kibar insanlar, hac ziyaretinden de hatırlıyorum. Gelen heyette de müşahede ettim. İnsanların hemen hepsinin adında ya Ahmet ya da Muhammed ismi geçiyor. Güler yüzlü, saygılı ve dindar insanlar.

Türkiye ekonomisinin gelişmesine inanıyoruz; uluslararası ilişkilerin ve ekonomik işbirliği faaliyetlerinin ve dış ticaretin artması gerektiğini düşünüyoruz. Japonya, Rusya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yıllık ortalama 600 milyar dolar, Türkiye’nin de 160 milyar dolar ihracatı vardır. Bu rakamların artırılması, gerek mal ve hizmet üretimi, gerekse müteahhitlik hizmetleri ile Türkiye’nin gelirlerinin çoğalması lazımdır. Çok çalışmalı, çok üretmeli ve iyi bir pazarlama yaparak, Dünya ticaretinde gerekli yeri almalıyız. Ekonomik güç; bugünkü Dünya için fevkalade önem arz etmektedir. Buna dikkat etmek durumundayız.

REKLAM

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Sözü, gene eğitime getireceğiz. İlim Yayma Vakfı tarafından verilen, Türkiye Akademi Ödülleri için başvuruların son tarihi 30 Temmuz’du. Türkiye’de araştırma ve akademik çalışmaların teşvik edilmesi için sivil toplum kuruluşlarının öncelik almasını takdirle karşılıyoruz. İnşallah, hayırlı neticeler ve memleket için güzel çalışmalar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Ayrıca, etkinlik olarak Yarının Eğitim Zirvesi adında, Cemal Alcık Bey tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi, Beşiktaş Deniz Müzesi gibi mekânlarda konferanslar düzenlediler. Şimdi 2-3 Kasım’da Harbiye Askeri Müzesi’nde; Avustralya, Kanada, Vietnam gibi ülkeler konuk olacak, onların eğitim sistemleri incelecek. Bu etkinliği önemsiyorum.

Türkiye’mizin, hem dünya ülkelerinin eğitim durumunu ve hem de kendi durumunu dikkatle değerlendirmesi gerekmektedir. Ve bu ülkenin yarınının eğitimini planlamak idrak etmek, gerekli politikaları ve çalışmaları yapmak, lazımdır.

Gençlik, Kuran- ı Ker’im’in, “İkra; Oku!” emrinin gereğini yapmayı öğrenmeli, daha çok nitelikli güzel okumalıdır. Mesnevi’nin, “Bişnev: Dinle!” öğüdünü anlamalı, dinlemeyi bilmelidir. Bu emir ve öğüt birer eğitim metodudur. Gençlik ve Türk toplumu, internet, cep telefonu, mesaj tuzağından kurtarılmalı, teknolojiyi de, ilmi de, iletişimi de yerli yerinde kullanmayı her şeyin hakkını vermeyi, başarmalıdır.

TÜRKÇEMİZİN DEĞERİ

Bir başka sivil toplum kuruluşu; Dil ve Edebiyat Derneği, Eyüp’te faaliyet gösteriyor. Derneği Mehmet Kılıçoğlu Bey’le birlikte ziyaret ettik. Başkanlığını Ekrem Erdem Bey yapıyor. Bana; Bizimkisi Türkçe Sevdası; isimli bir kitabını imzalayıp verdi. Kitapta söyle diyor: “Güzel bir Türkçe’nin yeni nesillere aktarılarak varlığını sürdürebilmesi için kişisel ve toplumsal duyarlılık esastır. Bu konuda, hepimiz millet olarak bilinçli bir gayretin içine girmek zorundayız.”

REKLAM

Dilimizin bozulmasını önlemek, yabancılaşmasının önüne geçmek için, dil eğitimi ciddi olarak gözden geçirilmeli ve öğrencilerimize iyi bir dil şuuru verilmelidir. Bu çerçevede, okul öncesi eğitimden başlayarak, yükseköğrenime kadar dil eğitimi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmalı, bir takım düzenlemeler yapılmalıdır.

Dilimizin hak ettiği yere gelebilmesi için, önce sağlam bir dil şuuruna sahip olmamız, ardında dilimizi her türlü ilmi araştırmayı ifade edecek şekilde zenginleştirmemiz, gerekmektedir.

Sözün özü; önce, kendimizden başlayarak konuşmalarımız, yaptıklarımız, kullandığımız ürünlerin adları, işyerlerimize çocuklarımıza verdiğimiz isimlere kadar Türkçe konusunda duyarlı olmalıyız.;.

Evet, Türkiye’ye, ekonomik zenginlikler ve stratejik konumu itibariyle çok değerli bu ülkeye ve nihayet vatanımıza, ecdadımızın uğrunda can vererek bize emanet ettiği, bizimde her gün her saat bedel ödediğimiz bu cennet vatana, her konuda sahip çıkmak her konuda yükseltmek her konuda çalışmak, bu ülkeyi geliştirmek zorundayız.

Rahmetli Erbakan ve Başkan Erdoğan’ın yapmaya gayret ettiği, bu uğurda bir ömür sarfettiği emekleri idrak etmeli, daha çok gayret ederek, maddi çalışmalarla; ekonomiyi, ticareti ve üretimi geliştirmeli, manevi çalışmalarla; kültür, İslami hassasiyetler, güzel Türkçemiz ve değerlerimize sahip çıkmalı, bu ülkeyi daha da ileriye götürüp, babalarımızın bize verdiği bu güzel memleketi bizde evlatlarımıza sıkıntısız teslim etmeliyiz.

REKLAM

Dua ediyoruz; Allah bu güzel milletin yar ve yardımcısı olsun.