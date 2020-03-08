Kültürel miras kendini hatırlatıyor

Müzecilik sektörünün aktörlerini Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında bir araya getiren 5. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuar ve Konferansı 18 - 20 Mart arasında düzenlenecek. Kültürel miras alanında ortak dil geliştirmek, değerleri paylaşmak, geleceği tasarlamak, iletişimi arttırmak, katılımcılığı sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, yeni nesil müzecilik teknolojilerini, sıra dışı kazıları, arkeoloji ve restorasyon alanında ki yenilikleri ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

“Geçmişe gelecek sağlamak” sloganıyla yola çıkan fuar, kültürel varlıkların sürdürülebilir koruma yöntemlerine de odaklanıyor. Sıradışı kazıları, yeni bulgular paylaşılacak olan konferanslarda yer alacak yüzden fazla konuşmacıdan birkaçı şöyle: Mimar Boris Micka, Lübnan Ulusal UNESCO Komitesi Üyesi, Trablus Belediyesi Başkan Vekili ve Kültürel Miras Komitesi Başkanı Khaled Tadmuri, Restorasyon Uzmanı ve Mimarlık Tarihçisi Mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. İclal Dinçer, Smithsonian Institude Sanat ve Müzecilik Direktörü Paul Michael Taylor, Mimar Cengiz Bektaş, İtalyan Restorasyon Birliği Assorestaura, 10. yılını kutlayacak Baksı Müzesinden Hüsamettin Koçan.