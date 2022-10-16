Kumaşla Sanata Dokun

Anadolu’nun her yöresinde binlerce yıldır dokunan kumaşlar yıllar içinde unutulup gitti. Son yıllarda Türk moda sektörü bu unutulan kumaşları yeniden gün yüzüne çıkarmak için pek çok çalışmaya imza attı. Tezgahlar yeniden kuruldu. Unutulan kumaşlar moda dünyasının desteğiyle tasarlanarak yeni tasarımlarla podyumda yerini aldı. Bu çabanın bir uzantısı olarak da artık moda sektöründeki gençlere kendi kumaşlarını tasarlamaları için büyük teşvikler yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep’in tarihle buluşan yüzü Zeugma Antik Kent’te doku Kumaş Yarışması’nın sonuçları bir defileyle açıklandı. Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”, muhteşem bir defileyle finalini yaptı. Tekstil dünyasının, cemiyet hayatının ve ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği defilede, “Dokuma”, “Örme” ve “Baskı” kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalmaya hak kazanan kumaşlardan oluşan 60 parçalık kreasyon sergilendi. Defilenin danışmanlığını ise ünlü tasarımcı Aslı Filinta Demir ve Sultan Gadimbayli ile stil danışmanı Ceylan Atınç yaptı.

REKLAM

30 YARIŞMACIDAN 60 PARÇA

Mart ayında startı verilen ve genç tasarımcıların katılımına açık yarışmada ilk iki jüri değerlendirmesini başarı ile geçen; “Dokuma”, “Örme” ve “Baskı” kategorilerinden toplam 30 yarışmacının kumaş tasarımlarından üretilen 60 parçalık kreasyon sergilendi. Finalistler bu önemli geceye ünlü tasarımcı ve stil danışmanları Aslı Filinta Demir, Sultan Gadimbayli ve Ceylan Atınç’ın danışmanlığında hazırlandı. Final değerlendirmesi sonucu her kategorinin ilk üç derecesi belli oldu. Buna göre; dokuma kategorisinde İrem Zeynep Gültekin birinci, Elif Demirbilek ikinci, Gökhan Gökgöz üçüncü; örme kategorisinde Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü, baskı kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci, Burcu Atay ikinci, Esra Eren ise üçüncü oldu. Dereceye girenler birbirinden değerli ödüllerin sahibi oldu. Her kategoride birinciye 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçünce 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri Ticaret Bakanlığı desteği ile yurt dışında eğitim alma hakkı kazandı. Dereceye giren tasarımlar aynı zamanda “Faraway&Doku İş Birliğinde Kapsül Koleksiyon” olarak hazırlanıp satışa sunulacak.

REKLAM

SÜRDÜREBİLİRLİK ÖDÜLÜ

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması” finalinde bu yıl ilk defa “Tekstilde Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak Özel Ödülü” de verildi. “İstila” temalı kreasyonu ile Elif Demirbilek, ödülün sahibi oldu. “Doku Kumaş Tasarım Yarışması” kapsamında her kategoride ilk beşe giren yarışmacılar yurtdışındaki tekstil ve moda fuarlarını ziyaret edecekler. Bütün finalistlere de iPad Air hediye edildi.