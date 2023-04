Kuram ve tahlil

Veysel Şahin’in editörlüğünde hazırlanan Edebiyat Kuramı ve Eleştiri adlı çalışma, alandaki söz konusu eksiği gidermek yolunda büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. “Kuram-Kavram-Kapsam-Yöntem-Uygulama” alt başlığıyla sunulan kitabın sadece içindekiler bölümü dahi içeriğin ne derece göz doldurucu olduğunu gösteriyor. Edebiyat eleştirisinde geçmişten bugüne uygulanan 33 kuramın alanında uzman farklı akademisyenlerce ele alındığı çalışmada her bir başlığın küçük bir kitap detayında ve hacminde olduğu söylenebilir. Yazıyı yormak pahasına, kitapta ele alınan eleştiri kuramları şu şekilde sıralanabilir: Yansıtma kuramı, Marksist eleştiri, Rus biçimciliği, psikanalitik eleştiri, feminist kuram, varoluşçu edebiyat kuramı, genel ve karşılaştırmalı edebiyat kuramı, yapısalcı edebiyat kuramı, postmodern eleştiri, sosyolojik eleştiri, açık yapıt kuramı, dilbilimsel eleştiri, postyapısalcı edebiyat kuramı, posthümanizm ve transhümanizm eleştiri, einfühlung/özdeyleşim kuramı, anlatımcılık kuramı, izlenimci edebiyat kuramı, ontolojik eleştiri kuramı, ekoeleştiri kuramı, okur merkezli eleştiri kuramı, arketipçi eleştiri, göstergebilim kuramı, soyutlama edebiyat kuramı, alımlama estetiği, avangard edebiyat kuramı, hermeneutik, metinlerarasılık, queer kuram ve eleştiri, yapısökümcülük, postkolonyal kuram, tarihsel eleştiri, yeni eleştiri ve eleştirel teori.

Çalışmada söz konusu eleştiri yöntemleri sanatçı, okur yahut metin merkezli olmasına bakılmaksızın herhangi bir tasnife tabi tutulmadan ele alınıyor ve her bir kuram, çalışmanın alt başlığında belirtilen çerçevede değerlendiriliyor. Buna göre her başlıkta öncelikle ilgili kuramın ortaya çıkışı, kavramsal kökenleri ve tarihsel süreçteki gelişimi hakkında bilgi verilip bu kuramın farklı alan, kültür ve düşüncelerdeki özgün şekilleri ortaya konuyor. Pek çoğu edebiyat dışı sahada ortaya çıkan eleştiri kuramlarının edebiyatla nasıl ve nerede buluştuğu, metin incelemelerinde uygulanan bir yönteme nasıl dönüştüğü de ele alınıyor. Bu noktada disiplinler arası bakış öne çıkıyor. Her başlıkta görülemese de birçoğunda kuramların Türk edebiyatında ortaya çıkışı ve ilk örnekleri kapsamında yapılan değerlendirmeler, çalışmanın özgün bir yönünü ortaya koyuyor. Mevcut kuramsal çalışmaların ekseriyetinin meseleyi daha çok Batı temelinde ve Batılı örnekler üzerinden değerlendirdiği göz önüne alındığında Şahin’in editörlüğünü üstlendiği çalışmanın farklılığı öne çıkıyor. Böylelikle Batı temelli kuramların Türk edebiyatında nasıl dönüştüğü, dönüşmeye çabaladığı ya da yerli bir kimlik kazanıp kazanamadığı da okuyucunun dikkatine sunuluyor.