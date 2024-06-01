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Hayat

Kur’an öğreten kadına çirkin saldırı

Başkent Ankara'da Kur’an-ı Kerim öğreten bir kadın saldırıya uğradı.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:19 - 1/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aslı Tükenmez
Aslı Tükenmez

Skandal olay Etimesgut’un Bağlıca Mahallesi’nde yaşandı. Ankara Valiliği, bir kadının örtülü bir kadına saldırısını içeren görüntüler sonrası Cumhuriyet Savcılığınca inceleme yürütüldüğünü bildirdi.

Yeni Şafak, Aslı Tükenmez isimli kadının saldırısına uğrayan Fatma Gönültaş ve eşi Kadir Gönültaş’a ulaştı. Olay günü ve öncesine dair açıklamalarda bulunan Kadir Gönültaş, “Eşim bulunduğumuz binada komşular ile birlikte haftada bir Kur’an okumak için bir araya geliyor. Görüntülerdeki kadın ise eşimi ve apartmandaki komşularımızı ‘Siz şeriat mı getireceksiniz, ne yapıyorsunuz? Çocukların kafasını zehirliyorsunuz’ diyerek sıklıkla taciz ediyordu” diye konuştu.

SÜREKLİ TACİZ EDİYORDU

Sıklıkla Tükenmez'in sözlü tacizine maruz kaldığını dile getiren Fatma Gönültaş, şikayetçi olduğunu belirtti. Hafız olan ve apartman içerisinde Kur’an dersleri veren Fatma Gönültaş, daha önce de savcılığa uzaklaştırma ve koruma taleplerinde bulunduklarını, ancak bunun sonuçsuz kaldığını aktardı. Önceki gün saldırgan Aslı Tükenmez’in çalıştığı Şaşmaz Oto Sanayi’deki arkadaşlarını da toplayarak bu sefer de görüntüleri yayınlayan mağdur kadının eşi Kadir Gönültaş’ı darp ettiği ortaya çıktı.



#İslamofobi
#Saldırı
#Toplum
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