Kurban etini dinlendirip tüketin

Bayram dendiğinde akıllara birbirinden lezzetli yemeklerden oluşan zengin sofralar geliyor. "Ancak Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiği unutulmamalı" diyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, bayramda diyet yapmak yerine beslenmede dengeyi öğrenmenin çok daha önemli olduğunu söyledi.

Derya Eren

ET BEKLEDİKÇE YUMUŞUYOR

Kurban eti kesildikten sonra bekletilmesi gerektiğini anlatan Eren, “Etler kesildiği ilk anlarda oldukça sert oluyor ve bu sertlik açıkçası pişmeye uygun da değil. Kesim işlemi sonrası eti 24 saat boyunca 3-5 derecelik bir ortamda dinlendirmek gerekiyor. Böylece olgunlaşan et yumuşayarak pişmeye uygun hale geliyor. Aksi durumda yeni kesilmiş et tüketimi şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi sindirim sistemi sorunlarına yol açabiliyor” diye konuştu.

KÖMÜRLEŞENE KADAR PİŞİRMEYİN

Etlerin kendi yağında pişirilmesi gerektiğine vurgu yapan Eren, “Ekstra yağ eklenmemeli. Özellikle ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemlerinden biri tercih edilmeli” dedi. Eti mangalda pişirecek vatandaşlara da 20 cm kuralını hatırlatan Eren, “Et ile mangal arasında 20 cm olmalı. Kömürleşene kadar pişen et akrilamid dediğimiz kanserojen bir madde ortaya çıkarıyor. Doymuş yağ içeriği yüksek olan kırmızı eti tüketirken yüzeyde görünen yağlar dışında içinde de görünmez doymuş yağlar olduğu unutulmamalı. Doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olan kırmızı eti özellikle kalp-damar hastaları ve kolesterolü yüksek olan bireyler dikkatli tüketmeli” şeklinde konuştu.

SALATA OLMAZSA OLMAZ!

Kurban Bayramı sofralarında salata ve zeytinyağlı sebze yemeklerinin de olması gerektiğini hatırlatan Eren, “Bu yemekler öğün içeriğinin vitamin ve mineral olarak daha zenginleşmesini sağlarken, lif yani posa içeriği sayesinde sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına destek oluyor” şeklinde konuştu. Eren şöyle konuştu: “Öğle veya akşam yemeğinde et tüketilecekse diğer ana öğünde mutlaka sebze yemeği tercih edilmeli. Böylece et tüketim miktarı uygun seviyede tutularak fazla kalori ve doymuş yağ alınmaz. Böylece kilo kontrolün sağlanmış olur.”

LİMON SIKABİLİRSİNİZ

Etin limon sıkılarak tüketilebileceğini aktaran Eren, “Limondan sonra bekletmeden eti yemek gerekiyor. Bu sayede limon içeriğindeki C vitamini sayesinde etteki demirin vücuttaki emilimini artırıyor. Çok nankör bir vitamin olan C vitamini hava ile temas esnasında bile vitamin kayıplarına uğradığı için hızlı tüketmek önemli” ifadelerini kullandı.

TATLILARI HAFİFLETİN

Kırmızı et tüketilen günlerde kalori dengesini sağlamak için magnolia, yoğurt bar, puding, supangle gibi meyveli-sütlü tatlılar tercih edilmeli. Eğer şerbetli tatlı tüketilecekse paylaşılmalı ve en fazla yarım porsiyon tüketilmeli. Tatlı tüketiminin olduğu aynı gün veya ertesi gün kahvaltıda karbonhidrat tüketimine dikkat edilmeli yani ekmek yenmemeli.

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kurban Bayramı’nda hayvansal protein alımı artarken, bu süreçte su tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bayram boyunca günlük 2-3 litre su içmek şart. İkramların bol olduğu bu dönemde alınan kalorilerin harcanması ve sindirim sisteminin iyi çalışması için günlük 30 dakika ile 1 saat arası yürüyüş yapılması da büyük önem taşıyor.







