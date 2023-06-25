Kurban etiyle yöresel lezzetler

Şükürler olsun yeni bir bayrama daha ulaşmak üzereyiz. Birkaç gün sonra kurbanlarımızı keseceğiz ve birçok nimete erişeceğiz. Kurban adanmanın, İbrahim olmanın bir sembolü olduğu kadar, bölüşmenin, dayanışmanın, birbirimizi düşünüp gözetmenin de ifadesidir. Kestiğimiz kurbanları pay edip ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, Rasulullah’ın (sav) Hz. Aişe ile olan o konuşmasını hatırlarız “Ya Aişe, ondan geriye ne kaldı?”

Hz. Aişe: “Sadece bir kürek kemiği kaldı”

Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav); “Desene bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!”

DAHA İYİ SİNDİREBİLMEK İÇİN ETİ YUMUŞATIN

Kesilen et, kesim anından bir gün sonraya kadar oldukça sert kalır. Hemen aynı gün etin tüketilmesi, sindirim zorluğu nedeniyle mide sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden eti bir gece buzdolabında dinlendirmek gerekir. Fakat özellikle köylerimizde, kurban etini aynı gün sofraya getirmek adettir. Eğer aynı gün pişireceksek, daha iyi sindirebilmek için eti yumuşatmamız gerekiyor. Bunu da sirke, limon suyu, yoğurt gibi malzemelerle yapabiliriz. Ayrıca kekik, karabiber, kırmızı biber, salça, maden suyu ve soğan suyu da etin yumuşamasına yardımcı olur. Bu saydıklarımızdan seçtiğimiz sıvılar ve baharatlarla bir marinat hazırlayıp kullanabiliriz. Örneğin bir kaba rendelediğimiz soğanın suyunu koyup üzerine sirke, sıvı yağ, kekik, karabiber ilave ederek yaptığımız karışıma buladığımız etleri en az yarım saat buzdolabında bekletelim. Ardından pişirelim. Böylece daha iyi çiğnenebilen, sindirilebilen bir yemek yapmış oluruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yörelerimize gidip Kurban Bayramı tariflerine bakalım istiyorum. Rabbim kurbanlarınızı ve dualarınızı kabul buyursun. Nice güzel bayramlara sevdiklerinizle birlikte ulaştırsın. İyi pazarlar, iyi bayramlar.

Kastamonu keşkeği

MALZEMELER:

1 su bardağı dövme buğday

Yarım su bardağı barbunya

2 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI:

Dövme buğdayı ve barbunyayı bir gece suda bekletelim.Buğdayı ve barbunyayı ayrı ayrı haşlayalım. Daha sonra ikisini aynı tencerede birleştirip tuz ve su ekleyelim, kısık ateşte 15 dakika kaynatalım. Ara ara tahta kaşıkla karıştıralım. Soğanı uzun uzun piyazlık doğrayalım.Bir tavada tereyağını eritelim. Soğanı ilave edip kavuralım.Karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyelim. Keşkeği bir tabağa alalım. Üzerine soğanlı yağı gezdirip servise alalım. Afiyet olsun.

Çankırı kıyma güveci

MALZEMELER:

1 kg kıyma

2 baş sarımsak

3 adet domates

4-5 adet sivri biber

2 baş kuru soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI:

Kıymayı toprak güveçte suyunu çekene kadar karıştırarak pişirelim. Üzerine tereyağı ekleyip karıştıralım. Soğanı ince ince doğrayalım.

Sivri biberi iri iri doğrayalım. Domatesi halkalar halinde doğrayalım. Sarımsakları ayıklayalım. Kavrulan kıymayı sarımsak, baharatlar, tuz ve soğanla karıştırıp düzleyelim. Yarım su bardağından biraz fazla su ilave edelim. Üzerine domates ve biber dilimlerini yerleştirip ocağı kısalım ve güvecin ağzını kapatalım. 15 dakika pişirdikten sonra altını kapatıp 10 dakika dinlendirelim. Afiyet olsun.







