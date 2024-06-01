|
Hayat

Kurbanlar artık bir 'tık' kadar yakın: Vatandaşlar 'Tarım Cebimde' uygulamasıyla denetleyebilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvanların taşınması ve satışına ilişkin bir dizi önlem aldı. Vatandaşlar, almak istedikleri hayvanı 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulayabilecek.

10:31 - 1/06/2024 Cumartesi
Diğer
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarım Cebimde’ uygulaması, kurbanlık seçimi öncesinde de aktif olarak kullanılıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarım Cebimde’ uygulaması, kurbanlık seçimi öncesinde de aktif olarak kullanılıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde hayvan taşıma ve satış faaliyetlerinde büyük artış yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı da ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çeşitli önlemler aldı.


Buna göre 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için vatandaşlara sunulacak olan büyük ve küçükbaş hayvanlar hem üretildikleri illerde hem de yolda denetlenebilecek.


Şap ve KKKA gibi hastalıklara önlem

Şap ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıklara önlem alınıyor. Kayıt altına alınmamış, kulak küpesi olmayan, pasaport veya nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine izin verilmiyor.


Hayvanların taşınacağı araçlar, tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından temizlenerek dezenfekte ediliyor. Ayrıca aşırı yüklemeye izin verilmiyor. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar veteriner hekimler tarafından muayene edilirken, sağlık raporu olmayan hayvanların şehirler arası taşınmasına izin verilmiyor.


Trakya ‘arınmış’ bölge

Trakya bölgesi, Türkiye’de ‘şap hastalığından arınmış bölge’ statüsü taşıyor. Bunun korunabilmesi açısından Türkiye’de en çok nüfusun yaşadığı Marmara Bölgesi ve en kalabalık il olan İstanbul’a ise ayrı bir dikkat gösteriliyor. İstanbul’da hem hayvan satış hem de kesim yerleri belirlendi. Bunlar dışında herhangi bir yerde satış ve kesim yapılmaması için köprü, feribot ve tekneler de denetleniyor. Hayvan satış yerlerinin belirlenmesinde canlı hayvan borsaları ve kurban hizmetleri komisyonlarıyla iş birliği yapıldı.


Hayvancılığı korumak adına damızlık belgeli ya da gebe olan hayvanların kesimi de yasaklandı. Satıcı ve kamu görevlilerine, kurban satış yerlerinde ‘hastalık şüphesi’ olması durumunda, mülki idareye ‘bildirme’ zorunluluğu getirildi.


Cepten kontrol imkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarım Cebimde’ uygulaması, kurbanlık seçimi öncesinde de aktif olarak kullanılıyor.


Mobil uygulama ile satın alınmak istenen hayvanların küpe numaraları girilerek, detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Bu bilgiler içinde aşılama bilgileri de var. Bunun için Tarım Cebimde uygulamasında bulunan ‘Hayvansal Üretim’ menüsünden ‘Küpe Sorgulama’ kısmına girmek yeterli. Hayvanların yaşı, ırkı, türü ve sağlık bilgileri buradan görülebiliyor. Uygulama tüm mobil uygulama marketlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

#Kurban Bayramı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tarım Cebimde
10 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı ödemeleri hangi tarihte, bu ay yatacak mı? Aile Destek Programı Haziran ayı e-devlet sorgulama ekranı