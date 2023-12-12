Kurganlar okuyucuyla buluştu: Yolda olmanın işareti

Kitap dünyasına ilk defa 2006’da yayımlanan “Her Ayrılık Bir Aşk” isimli şiir kitabıyla adım atan Köseoğlu’nun yeni şiir kitabının editörlüğünü ise Âtıf Bedir üstlendi. Dört bölümden oluşan yetmiş iki sayfalık kitapta kırk beş şiir bulunuyor. Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Köseoğlu, “Büyük sanat içten bir gayretle davetine icabet edenin, çilesine katlananın, bu uğurda yolda olanın eseridir. Zamana karışan, bulanmadan akan şiirlerden oluşan Kurganlar, yolda olmanın bir işareti olarak çıkmıştır. Bereketli okumalar dilerim” ifadelerini kullandı.

Konya’da doğdu. Genç yaşta gazetecilik ve yayımcılığa başladı. Köseoğlu’nun yazı, söyleşi ve şiirleri Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergâh, Hece, Mahalle Mektebi, MinikaGo, Diyanet Çocuk gibi dergilerde yayımlandı. Bir süre İlkkitap Yayınları’nın şiir editörlüğünü yürüten Köseoğlu’nun ilk kitabı Her Ayrılık Bir Aşk (2006) da aynı yayınevince yayımlandı. Köseoğlu’nun özellikle çocuklar tarafından sevilerek okunan şiirleri Dört Mevsim Dört Yaprak adıyla (2016), Bilime Değer Veren Sultan 1. Alaeddin Keykubat (2021), “Muğla’yı anlama denemeleri”nden oluşan yazıları da Menteşe’deki Muğla adıyla (2019) kitaplaştı. Menteşe’deki Muğla, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2019 Yılının Şehir Kitabı” seçildi. Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve TYB Konya Şubesine 3 dönem (2012- 2016) başkanlık eden Köseoğlu’nun, Gülşah Hanım ile evliliğinden Süleyman Süheyl ile Muhammet Vefa adlarında iki oğlu vardır.