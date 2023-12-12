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Kurganlar okuyucuyla buluştu: Yolda olmanın işareti

M. Ali Köseoğlu’nun “Kurganlar” isimli şiir kitabı Hece Yayınları’ndan çıktı. Kurganlar, Köseoğlu’nun Hece dergisinde yayımlanan şiirlerinin yanı sıra uzun bir süreçte yazdığı ve bazısı daha önce hiçbir mecrada yayımlanmayan şiirlerinden oluşuyor.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
22:13 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 22:28 - 12/12/2023 Salı
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Kurganlar - M. Ali Köseoğlu
Kurganlar - M. Ali Köseoğlu

Kitap dünyasına ilk defa 2006’da yayımlanan “Her Ayrılık Bir Aşk” isimli şiir kitabıyla adım atan Köseoğlu’nun yeni şiir kitabının editörlüğünü ise Âtıf Bedir üstlendi. Dört bölümden oluşan yetmiş iki sayfalık kitapta kırk beş şiir bulunuyor. Haberi sosyal medya hesaplarından duyuran Köseoğlu, “Büyük sanat içten bir gayretle davetine icabet edenin, çilesine katlananın, bu uğurda yolda olanın eseridir. Zamana karışan, bulanmadan akan şiirlerden oluşan Kurganlar, yolda olmanın bir işareti olarak çıkmıştır. Bereketli okumalar dilerim” ifadelerini kullandı.

M. Ali Köseoğlu ile eşi Gülşah hanımı TYB Konya Şubesi’nde ağırlayan Başkan Ahmet Köseoğlu da “Kurganlar’ın beklenen bir kitap” olduğunu söyledi.

Toprağın altı filistin

Menekşeden bir entari kanatlanıyor han yunus’ta
bir iki üç entari kanatlanıyor
merhametli gökyüzünden gelir bazen ölüm
bazen ölüm beklenmedik bir anda
bomba olur han yunus’ta
entarilerin üçü de kan olur
oyun bozulur
kaç kez ölüm provası yapmış bir baba
toprağın bağrını yarıyor
kalbini bırakıyor cesedinden önce
bir iki üç baba
sekiz dokuz on yaşlarında
üç menekşenin üzerine toprak serpiyor
provasız
oynanan oyunları izliyor baylar bayanlar
annem sürekli ağlıyor
yumruk yapıyor elini babam
tam bu esnada
bir bomba düşüyor han yunus’ta
sabirin nakba ve fatma
daha çok Filistin oluyor
biraz önce sokağa bakıp yüzüne gülümseyen
aylar önce entarisine menekşe kondurduğu
kızın annesi
birinin ikisinin üçünün annesi de ağlıyor
oyunu bombayla bozuyor asker
ne bilsin
sadece toprağın üstü değil
toprağın altı da filistin

M. ALİ KÖSEOĞLU KİMDİR?

Konya’da doğdu. Genç yaşta gazetecilik ve yayımcılığa başladı. Köseoğlu’nun yazı, söyleşi ve şiirleri Çerağ, Eylül, Aşiyan, Mavi Kuş, Düş Çınarı, Yedi İklim, Dergâh, Hece, Mahalle Mektebi, MinikaGo, Diyanet Çocuk gibi dergilerde yayımlandı. Bir süre İlkkitap Yayınları’nın şiir editörlüğünü yürüten Köseoğlu’nun ilk kitabı Her Ayrılık Bir Aşk (2006) da aynı yayınevince yayımlandı. Köseoğlu’nun özellikle çocuklar tarafından sevilerek okunan şiirleri Dört Mevsim Dört Yaprak adıyla (2016), Bilime Değer Veren Sultan 1. Alaeddin Keykubat (2021), “Muğla’yı anlama denemeleri”nden oluşan yazıları da Menteşe’deki Muğla adıyla (2019) kitaplaştı. Menteşe’deki Muğla, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “2019 Yılının Şehir Kitabı” seçildi. Konya Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve TYB Konya Şubesine 3 dönem (2012- 2016) başkanlık eden Köseoğlu’nun, Gülşah Hanım ile evliliğinden Süleyman Süheyl ile Muhammet Vefa adlarında iki oğlu vardır.


#Kurganlar
#Filistin
#Şiir
#M. Ali Köseoğlu
31 dakika önce
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