Kurtalan'dan Filistin'e gönül köprüsü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde öğrenciler Gazzelilere destek için bir araya geldi. Kurtalan Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde 400 kadar öğrenci Filistin bayrakları ve sembollerini taşıdı. Müdür İrfan Bayram, öğretmenler Merivan Kara ve Sevgi Keskin önderliğinde toplanan tüm öğretmenler ve öğrenciler, 18 Aralık Dünya Arapça Günü vesilesiyle Filistin halkı ile dayanışma mesajı verdi. Filistin marşları ve Filistinli şairlerden şiirler okuyan öğrenciler, bir an önce ateşkesin sağlanması için tüm dünya halklarına seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundular.