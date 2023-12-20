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Hayat

Kurtalan'dan Filistin'e gönül köprüsü

Dünyanın gözü önünde çocukları ve kadınları önceleyerek Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail, Siirt’te lanetlendi, hayatları pahasına zalime onurluca direnen Filistin halkına destek mesajı gönderildi.

08:50 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Öğretmenler ve öğrenciler, Filistin halkı ile dayanışma mesajı verdi.
Öğretmenler ve öğrenciler, Filistin halkı ile dayanışma mesajı verdi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde öğrenciler Gazzelilere destek için bir araya geldi. Kurtalan Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde 400 kadar öğrenci Filistin bayrakları ve sembollerini taşıdı. Müdür İrfan Bayram, öğretmenler Merivan Kara ve Sevgi Keskin önderliğinde toplanan tüm öğretmenler ve öğrenciler, 18 Aralık Dünya Arapça Günü vesilesiyle Filistin halkı ile dayanışma mesajı verdi. Filistin marşları ve Filistinli şairlerden şiirler okuyan öğrenciler, bir an önce ateşkesin sağlanması için tüm dünya halklarına seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundular.







#Filistin
#Gazze
#Siirt
36 dakika önce
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