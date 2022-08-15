“Kuşların Adasına” uçmak

ARİF AY

İhsan Deniz’in “Kuşların Adasına” (Mevsimler Kitap, Temmuz 2022) adlı şiir kitabını Yahya Kemal’in şu dizelerinin gölgesinde okudum:

“O kuşun ömrü, bir güzel gecede,

Bir güzel beste söylemekle geçer.

O kuş en kuytu bahçelerde öter;

Hayâl içinde yaşar,

Hayâl içinde ölür”

Şairler de öyle değil mi bir bakıma? Hayâl içinde yaşayıp, hayâl içinde ölmezler mi? Dolayısıyla, kuytu bahçelerde öten kuştan ne farkı var onların da? Ne güzel der, Yahya Kemal:

“Fânî ömür biter, bir uzun sonbahar olur

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Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târûmâr olur”

AŞKIN ADASINA YOLCULUK

Ömür bitip, her şey târûmâr olmadan güzel yaşamak, güzel ölmek sadece şairlere özgü bir duyuş, bir heves değildir kuşkusuz. İnsan olmanın en temel vasıflarından biridir güzel yaşamak ve güzel ölmek. Bunu başarabilmenin yolu da hayatı aşkla yaşamak ve yaşama aşkını yitirmemektir. Bunun için de bizi aşktan alıkoyan her şeyden uzak durmak, dünyevî ağırlıklardan kurtulup, kuş gibi hafiflemek gerekir. Mevlânâ’nın “saadet kuşları” dediği kuşlardan oluruz o zaman. Kuşların adasına, aşkın kaynağına ancak o vakit ulaşabiliriz:

“Kuşların adasına gidelim, kuşların

içine girelim, kuşlarla

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kuşlardan olalım. Çamlar altında

durdur kalbimi benim.

Güzel öleyim.”

İhsan Deniz, şiirini adım adım, aşama aşama, bilgece bir söyleyişe, derinliğe ve yalınlığa kavuşturan şairlerden biridir. İlk kitabı “Mağara Külleri”nden (1984), “Kuşların Adasına” (2022) on üç kitapla, kırk yıla yakın bir sürede o, şiirini işleye işleye, dilin imkânlarını her kitapta daha bir yoklayarak, şiirinin yatağını duyuş, imge, anlam ve söyleyiş açısından genişleterek kalıcı şiirler ortaya koydu.

Kuşların adası, aynı zamanda aşkın da adasıdır. “Kuşların Adasına” yolculuk, bir aşk yolculuğudur. Bu yolculukta bir kez olsun “aşk” sözcüğü geçmez; bu da İhsan Deniz’in ustalığının bir kanıtıdır. Hani bildik bir söz vardır: İsyan şiiri “isyan” sözcüğü kullanılmadan yazılan şiirdir diye. İhsan Deniz de aşkı, “aşk” sözcüğü kullanmadan anlatıyor.

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AŞKIN HALLERİNE DAİR

Kitaptaki ilk şiir “Bir Şey Oldu” bir değişimi dile getirir. Bu hâl, İbn Arabi’nin “İlâhî Aşk” kitabında “aşkın halleri” dediği değişime benzer bir değişimdir bir bakıma. “Ruhu Kollayan Şiir” başlıklı yazısında İhsan Deniz, konuya ilişkin şunları der:

“Şair de şiirini yazar, eserini oluştururken büyük bir manevi aşkla, deyim yerindeyse yaratmanın bir suretini, kopyasını, gölgesini meydana getirir. Ve şair, ürperir: Zira kendi hakikatinin aslı ve kaynağının O’nda neşet ettiğini ve ancak O’nunla var olduğunu sezinleyip bilmesine yol açan çok çeşitli merhalelere ulaşırken ki iç serüveninde, yoğun biçimde varoluş titremeleri ve korku / ümit gelgitlerine şahit olur. Şairin ruhî ürperiş ve sevgisi, onu, o sonsuz ve mutlak aşk denizinde nice yeni derinliklere çeker. Bazen bu aşk denizinde kimi şairlerin kaybolduğu görülür. Zaten son amaç da kaybolmaktır; o manevî sarhoşlukta, varlıkta yok olmak!” (İpek Dili Şiir Seçkisi, Sayı1, s.2)

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Bir şey olur; kalp düğümlenir:

“Kalbimdeki ateşli kafese çağırdım

bütün kuşları.

Bir şey oldu!

Düğümlendi kalbim

kalbine.”

Aşkın hallerinden biri de susmaktır. Sükûttur. İçimizdeki yangını, içimizdeki depremi, içimizdeki fırtınayı, vaveylayı dışa vurmamaktır. Sevgili suskunluğumuza yormalı hâlimizi:

“Beni arayabilirsin, susmak için

müsaitim her zaman”

Aşkın bir hâli de rüya halidir. Çünkü, aşkın gerçeği, sahih olanı görünürde değil, görünmeyendedir. Onun asıl yurdu rüya âlemidir. Sığınak da orasıdır:

“Sana aldığım lâleler dün soldu elimde.

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Kuşların aksanı bozuldu.

Rüya kapandı,

Bilmem,

artık nereye sığınabilirim?”

Mekân kuşların adası olunca, şiirin sözcük kadrosu da ona göre değişiyor hâliyle. Göl, sincap, keklik, kelebek, kiraz, bulut, horoz, çiçek, arı, petek, gelincik yavrusu, fesleğen, zerdali, lâle, selvi, iğde, incir, kuğu, kırlangıç, çam… Bu sözcükler İhsan Deniz’in şiirine pastoral bir fon oluştururken, aynı zamanda, şiirle ünsiyet kurmamızı kolaylaştıran, imgelere sahicilik kazandıran bir işlevi de yerine getiriyor. “Ruhu kollayan Şiir” başlıklı yazısının bir yerinde İhsan Deniz, konuya ilişkin şunları dile getirir:

“Şair, realite ile olan temasının izlerini, şiirinde irreel varlığa dönüştürüp yeni bir estetik dünya meydana getirirken, başvurduğu ifade aracı dildir. Şair ancak dil ile vardır; şiiri de dili sayesinde. Aslında şair, varlık karşısında içinden çıkamayacağı bir ikilemi yaşamak durumunda bırakılmıştır. Dili bir ifade etme aracı ve imkânı olarak, şaire şiiri için tek sığınak olurken diğer taraftan onu kendi ontik yapısı içinde tutarak bir bakıma hapseder; yani sınırlar. Bilinen ifade ile, ‘dilin sınırları’ şairin de sınırlarıdır.” (İpek Dili, Şiir Seçkisi, 31 Mart 1995)

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ACI ÇEKEN BİR RUH

Kaygılı, kasvetli, hüzünlü, kederli, acı çeken bir ruhun sesidir Deniz’in şiiri. Saydığımız sözcükleri bir kavramda toplarsak, onun şiiri melâlin şiiridir diyebiliriz. Kaygıyı, kasveti, acıyı tatmadan aşkla hemhâl olunmaz. Onun “Usanmaz bir ıstırabım dünyada” dizesi tam da aşka talip bir ruhun hâlini imler. “Acı çekmek ruhun fiyakasıdır” dense de aldırmayın. Gösteri icabı, çaka icabı acı çekilmez. Çekiliyorsa da o acı değil, başka bir şeydir. Dünyanın hâl ve gidişini görüp de acı duyulmuyorsa, o bünyenin hayatiyeti ile ilgili bir sorun var demektir. Günümüz şiirindeki ruh darlığına, heyecan kaybına bir de bu gözle bakmak gerekir. “Her şeyin yolunda gittiği bir dünyada şairin eli, şiir yazmaya çok nadir giderdi…” diyen İhsan Deniz, kendi şiirinin de çıkış kaynağına dikkat çeker bir bakıma. Onun şiiri, gücünü acıdan ve aşktan alan bir şiirdir. O “Aşk, benim şiirimin ana damarıdır. Muharrik gücüdür” der. (Sevgilimdir Yazdığım Her Şiir Benim, s.77, Haz. Mehmet Solak, Cümle Yay., 2016)

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“Bir gün ineceksin yanıma, inanırım.

Bir gün yeni bir lisanla selviler altında

kalacağız baş başa.

Yatacağız toprağa, inanırım yan yana,

yan yana, yana yana…”

Kuşların adası hepimizin adası olsun. O adaya uçmayı kim istemez ki…