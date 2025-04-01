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Kutsal toprakları 122 milyon Müslüman ziyaret etti

Kutsal toprakları 122 milyon Müslüman ziyaret etti

11:431/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, her sene umre ve hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidiyor.
Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, her sene umre ve hac ibadeti için Suudi Arabistan'a gidiyor.

Ramazan boyunca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi toplamda 122 milyon Müslüman ziyaret etti.

Ramazan ayı boyunca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi toplamda 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret etti. Ramazan süresince, 16 milyon 558 bin 241 kişi umre ibadetini gerçekleştirdi. Ayrıca, Mescid-i Haram'da 75 milyon 573 bin 928 kişi, Mescid-i Nebevi'de ise 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kıldı.


Medine/Mescid-i Nebevi



Mekke-Kabe-i Şerif



#mekke
#medine
#suudi arabistan

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