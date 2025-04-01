Kutsal toprakları 122 milyon Müslüman ziyaret etti

Ramazan ayı boyunca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'yi toplamda 122 milyon 286 bin 712 kişi ziyaret etti. Ramazan süresince, 16 milyon 558 bin 241 kişi umre ibadetini gerçekleştirdi. Ayrıca, Mescid-i Haram'da 75 milyon 573 bin 928 kişi, Mescid-i Nebevi'de ise 30 milyon 154 bin 543 Müslüman namaz kıldı.