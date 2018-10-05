Kütüphaneden alınan kitabı 84 yıl sonra geri getirdi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kentinde bulunan bir kütüphane bir kadının 1934'te, 11 yaşında iken ödünç aldığı kitabın, kadının torunu tarafından 84 yıl sonra kütüphaneye geri verildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre Shereve Memorial Kütüphanesi, kadının torununun bir şiir kitabı olan 'Spoon River Antolojisi' adlı kitabı evde temizlik yaparken bulduğunu duyurdu. Kütüphaneden bir çalışan kitabın oldukça kötü durumda olduğunu bu nedenle de 'çok değerli olmadığını' belirtti.

3 dolar ceza alındı

Edgar Lee Masters'ın yazarı olduğu kitaptaki şiirler 'Spoon River' adlı hayali bir kasabada geçiyor ve şiirler ölen kişilerin bakış açısından serbest nazım kullanılarak yazılmış dizelerden oluşuyor.

Kütüphane azami cezanın 3 dolar olduğunu ve bu cezanın kitabı getiren kadının torunundan tazmin edildiğini de vurguladı. Kitabın fotoğrafları kütüphanenin Facebook sayfasından paylaşıldı.

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