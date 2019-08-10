Hayat Kuyucuk Gölü tamamen kurudu
AKTÜEL

Kuyucuk Gölü tamamen kurudu

Türkiye'de, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, "Kuyucuk Gölü'nün bu halde kalması bizleri üzüyor, bu göl Türkiye'nin 13'üncü Ramsar alanı ve göçmen kuşlarının uğrak yerlerinden bir tanesi" dedi.

Haber Merkezi AA
Kuyucuk Gölü
Kuyucuk Gölü

Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve Afrika-Avrasya göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü tamamen kurudu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar Alanı olup Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kuyucuk Gölü, ülkede göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapan en önemli göller arasında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor.

213 farklı kuş türünü barındırıyordu

Şu sıralar tamamen kuruyup çatlamış topraklar ile dikkati çeken Kuyucuk Gölü kurumadan önce angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 213 farklı kuş türünü barındırıyordu.

Kuyucuk Gölü

En son 20 yıl önce tamamen kurudu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, kuruyan Kuyucuk Gölü'nün en son bundan 20 yıl önce tamamen kuruduğunu anımsattı. Son 2 yılda da Kuyucuk Gölü'nün kuraklığa maruz kaldığını ancak bu yıl da tamamen kuruduğunu ifade eden Ertaş,

"Geçen sene az da olsa Kuyucuk Gölü'nde su vardı, göldeki kuşların beslendiği bazı mikroorganizmanlar da yaşıyordu. Bu mikroorganizmanlar az su olan yerde çatlak yerlerde yaşamaya çalışıyordu ama bu yıl maalesef göl tamamen kurudu.

Kuyucuk Gölü'nün yüzde 100'lük alanı kurudu ve insanlar gölün üzerinde yürüyebiliyor. Kuyucuk gölüne havadan bakıldığında maalesef Mars'a benzer bir görüntü oluşmuş." dedi.

REKLAM

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş

Neden kuruduğuyla alakalı hükme varmak yanlış olur

Ertaş, gölün kuruma sebepleri araştırılırken jeolojik çalışmaların da yapılması gerektiğine vurgu yaparak, "Kuyucuk Gölü'nün bu halde kalması bizleri üzüyor, bu göl Türkiye'nin 13. Ramsar alanı ve göçmen kuşlarının uğrak yerlerinden bir tanesi. Afrika ve Asya'dan gelen kuşların geçiş bölgesi olan gölle alakalı detaylı araştırmaların, kurumasına neden olan sebeplerin araştırılması, jeolojik olarak bir çalışma yapılması gerekir. Yer altında su kaymaları mi var, yoksa kaynaklar mi kurudu bununla alakalı bilimsel araştırma yapılmadan neden kuruduğuyla alakalı bir hükme varmak yanlış olur" diye konuştu.

Kuyucuk Gölü'nün havadan görünümü

Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'ne herkesin el atması gerektiğine işaret eden Ertaş, şunları kaydetti:

  • "Dışarıdan kesinlikle kaynak sağlanmalı. Kars Barajı'ndan gidecek suyla göl beslenirse buradaki balıkların yumurtaları da gidecek. Bu yumurtalar Kuyucuk Gölü'ne giderse burada balık popülasyonu olacak, bazı kuşlar da balıkların olduğu yerlere uğramaz ve yuva yapamazlar. Kuyucuk Gölü'nün yeraltı sularıyla beslenmesi lazım, zaten burası tabandan beslenen göldü. Çok hızlı şekilde bu işe el atılmalı. Kuyucuk Gölü, bizim çocuklara miras olarak bırakabileceğimiz bir yer, yaban hayatı için çok önemli bir nokta. Bu gölün Kars'ta olması çok önemli herkesi bu göle sahip çıkmaya davet ediyorum."

Almanya'dan geldi eşek sırtında köylere kitap götürdü
HAYAT
Almanya'dan geldi eşek sırtında köylere kitap götürdü

Kelebekler diyarı 160’dan fazla türe ev sahipliği yapıyor
HAYAT
Kelebekler diyarı 160’dan fazla türe ev sahipliği yapıyor

İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı
HAYAT
İkinci üniversiteyi 60'ından sonra kazandı

Uzmanlar bayram öncesi uyardı: Orf hastalığına dikkat
HAYAT
Uzmanlar bayram öncesi uyardı: Orf hastalığına dikkat
Yabancı ülkelerin işi değil

Yabancı ülkelerin işi değil

​Zarif, Basra Körfezi'nin güvenliğine ilişkin açıklama yaptı.
Sezon açılışını kaçıracak

Sezon açılışını kaçıracak

'Terim neden acilen ameliyata alındı?' sorusu da yanıt buldu.
Zam konusunda anlaştılar

Zam konusunda anlaştılar

Hükümet ile Türk-İş tarafları bir araya geldi.
Yangın<br>kontrol altına alındı

Yangın
kontrol altına alındı

3 ev yandı, 15 vatandaş dumandan etkilendi, çok sayıda hayvan telef oldu.
ABD'li askerler Türkiye'de

ABD'li askerler Türkiye'de

Ortak Harekat Merkezi için ilk askeri heyet geldi.
Erzincan'da<br>terör operasyonu

Erzincan'da
terör operasyonu

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da deprem

​AFAD, deprem merkezinin Lice olduğunu duyurdu.
Çatlak büyüyor

Çatlak büyüyor

İki ülke arasındaki güvenli ticaret ortaklığı bitiyor.
Cami saldırganı<br>mahkemede

Cami saldırganı
mahkemede

​Norveçli Manshaus, "terör saldırısı" suçlamasıyla yargılanacak.
Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz

Ayrılık kampanyası içine girenlere net mesaj.
Kuseyri ve İpek<br>ByLock arkadaşı

Kuseyri ve İpek
ByLock arkadaşı

'Dinden uzak' algısı için başörtülü avukat çalıştırmamış.
B planımız hazır

B planımız hazır

Akar, son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.
100 milyon <br>euro katkısı olacak

100 milyon
euro katkısı olacak

50 binden fazla İngiliz taraftar kente gelecek.
Yargıtay'dan<br>emsal karar

Yargıtay'dan
emsal karar

Yıllık izinle ilgili karar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.
Besiciler bekleyişte

Besiciler bekleyişte

Bayramın ikinci gününde satışlar devam ediyor.
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu

Tecrübeli teknik adam Floransa dönüşünde hastaneye götürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.