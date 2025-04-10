Lav Diaz: Gazze’nin filmini çekebilirim

“Yavaş sinema” akımının öncülerinden, filmleri genellikle siyah-beyaz ve saatler süren epik anlatımlara sahip Filipinli yönetmen Lav Diaz, Doha Film Enstitüsü'nce düzenlenen “2025 Qumra Sinema Günleri”ne katıldı. Anadolu Ajansı’na bir röportaj veren Diaz, Gazze’de yaşanan zulme değinerek, “Gazze’de olanlar tam bir kabus. Elbette bu konuda bir şeyler yapıyoruz ama bir noktada ortadan kaldırmamız gereken bir gidişatı var” dedi. Bir gün Gazze’de yaşananların hikayesini çekebileceğini belirten Diaz, “Zaten yaptığım tüm işlerin bu tür zulümlere karşı olduğunu düşünüyorum. Ama insanlar savaşmaya devam ettiği sürece, asla gerçeği göremeyecekler” diye konuştu.