Hayat Leman Samdan tepki çeken ırkçı paylaşım Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı
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Leman Sam'dan tepki çeken ırkçı paylaşım: Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı

Ünlü şarkıcı Leman Sam, Twitter'dan yaptığı son paylaşımda tartışma yarattı. Sam'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdaki ' Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi' ifadeleri ırkçılık yaptığı eleştirileriyle büyük tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Leman Samın ırkçı paylaşımı
Leman Sam

Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ: KAFATASÇI IRKÇILIK BERBAT BİR ŞEY"

Sam'a ilk tepki Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Sam'a verdiği cevapta;" Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.

Sam'ın ırkçı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor.

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