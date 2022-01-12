Leman Sam'dan tepki çeken ırkçı paylaşım: Soysuz Arapların ne mal olduğunu herkes anladı

Sam paylaşımında “Yıllar önce bu soysuz Araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı. Daha bunlar iyi günler, ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar. Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun. Hiç şikayet etmeyin, göz göre göre geldi” ifadelerini kullandı.

Yıllar önce bu soysuz araplara tepkili olduğum içi uzun süreli lince maruz kalmıştım, şimdi herkes ne mal olduklarını anladı.Daha bunlar iyi günler,ekmeğe ortak yakında toprağa da ortak olacaklar.Bıçaklamalar, tecavüzler,sonu yağmadır bunun.Hiç şikayet etmeyin,göz göre göre geldi — Leman Sam (@lsdomicim) January 11, 2022

"ÖZGÜR DEMİRTAŞ BİLE TEPKİ GÖSTERDİ: KAFATASÇI IRKÇILIK BERBAT BİR ŞEY"

Sam'a ilk tepki Ekonomist Özgür Demirtaş'tan geldi. Demirtaş, Sam'a verdiği cevapta;" Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru, Bu tip Irk ve Köken bazlı kafatasçı ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm.” dedi.

REKLAM

Göçmen politikasını eleştirmek ayrı ve doğru

Sosyo-Kültürel seviyeyi tartışmak ayrı ve doğru

Sınırların yol geçen hanı olmasını eleştirmek ayrı ve doğru,



Bu tip Irk ve Köken bazlı KAFATASÇI ırkçılık ise berbat bir şey. Sizi kınıyorum. Yazdığınızı görünce çok üzüldüm. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 12, 2022

Sam'ın ırkçı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor.