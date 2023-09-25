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Hayat

LGBT filmine suç duyurusu

Mamaray’a ait bir vagonda çekildiği tespit edilen ve LGBT propagandası içeren film için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) harekete geçiyor.

04:00 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

TCDD, söz konusu reklam filmi için bugün suç duyurusunda bulunacak. 2019 yılı Kasım ayında “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin isteyen Norr Film’in LGBT propagandası içeren film çektiği ortaya çıktı. Vagonda çekim için şirket adına Tolga Acar’ın talepte bulunduğu belirtildi. Filmin Halkalı’da depoda bekleyen boş bir vagonda çekildiği, tren hareket ediyormuş izlenimi vermek için etrafa perde asıldığı ve efekt kullanıldığı öğrenildi. 4 yıl önce çekilen filmin kimler tarafından yeniden gündeme getirildiği merak ediliyor.



#LGBT
#Marmaray
#Film
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