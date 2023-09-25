LGBT filmine suç duyurusu

TCDD, söz konusu reklam filmi için bugün suç duyurusunda bulunacak. 2019 yılı Kasım ayında “Facebook için reklam filmi çekeceğiz” diye izin isteyen Norr Film’in LGBT propagandası içeren film çektiği ortaya çıktı. Vagonda çekim için şirket adına Tolga Acar’ın talepte bulunduğu belirtildi. Filmin Halkalı’da depoda bekleyen boş bir vagonda çekildiği, tren hareket ediyormuş izlenimi vermek için etrafa perde asıldığı ve efekt kullanıldığı öğrenildi. 4 yıl önce çekilen filmin kimler tarafından yeniden gündeme getirildiği merak ediliyor.