LGS'nin imam hatipli şampiyonu 100 bin TL'lik ödülünü Yetim Vakfı'na bağışladı

LGS'de 500 tam puan alarak şampiyonlar arasına giren Ömer Nadi Yılmaz, aldığı 100 bin TL para ödülünü Yetim Vakfı'na bağışladı. Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip öğrencisi Ömer Nadi Yılmaz, 2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler arasında yer aldı. Yılmaz’ın bu başarısı, yalnızca akademik değil, insani bir örnek davranışla da taçlandı.

LGS’deki başarısının ardından sınava hazırlandığı Sadık Yamanoğlu Eğitim Kurumları tarafından 100 bin TL değerinde hediye çeki ile ödüllendirilen Ömer Nadi Yılmaz, ödülün tamamını Yetim Vakfı’na bağışlama kararı aldı. 14 Temmuz’da gerçekleştirilen özel törende genç öğrenci, bağış çekini Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz'a takdim etti.

Yapılan bağış, Yetim Vakfı’nın yetim çocuklarla ilgili faaliyet alanlarında değerlendirilmek üzere kuruma teslim edildi. Törene Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz da katıldı. Programın ardından Murat Yılmaz, LGS şampiyonu ve ailesiyle bir araya geldi.









“Birçok insana ilham verecek tavır sergiledi”

Vakıf Başkanı Murat Yılmaz, Ömer Nadi’nin bu anlamlı bağışını takdirle karşıladıklarını belirterek, “Böylesi bir başarıdan sonra elde edilen ödülün, hiçbir yönlendirme olmadan doğrudan yetim çocukların istifadesine sunulması, yalnızca akademik değil, ahlaki bir üstünlüğün de göstergesidir. Kardeşimiz, birçok insana, özellikle de yaşıtlarına ilham verecek bir tavır sergiledi.” ifadelerini kullandı. Genç bir öğrencinin, akademik başarı kadar erdemli davranmaya da önem verdiğini vurgulayan Murat Yılmaz, Ömer Nadi’nin hem ailesi hem de eğitimcileri tarafından gururla karşılandığını dile getirdi. Bağışlanan 100 bin TL’nin, Yetim Vakfı'nın dünya çapındaki faaliyetlerinde

kullanılacağını aktaran Yılmaz, 2024 yılında 35 ülkede 2 buçuk milyona yakın kişiye ulaştıklarını hatırlattı.

Yetim Vakfı'nın Faaliyetleri

2017 yılında kurulan Yetim Vakfı, dünya genelinde savaş, afet, yoksulluk gibi nedenlerle mağdur olmuş yetim çocuklara ve ailelerine destek sağlıyor.

Vakfın başlıca faaliyet alanları arasında yetim sponsorluk sistemi, psikososyal destek çalışmaları, eğitim yardımları, sosyal hizmet faaliyetleri, acil insani yardım çalışmaları, yetimhane ve yetim yerleşkeleri desteği ve kalkındırma projeleri yer alıyor. Türkiye'de 30 şehirde 2.525, dünya genelinde ise 20 ülkede toplam 22.715 yetime sponsorluk desteği sağlayan vakıf, aynı zamanda İstanbul, Hatay, Kilis ve İdlib'de "Esenlik Durakları" adıyla psikososyal destek merkezleri işletiyor.







