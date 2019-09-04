Hayat Lisans için sıraya girdiler
AKTÜEL

Lisans için sıraya girdiler

İnternet üzerinden yayın yapan platformlar RTÜK’ten lisans almak için sıraya girdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
RTÜK'ün logosu
RTÜK'ün logosu

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK), radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin 600’ü aşkın başvuru yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinin ardından Üst Kurul’a yapılan başvurulara ilişkin rakamları paylaştı.

600 BAŞVURU GELDİ

Şahin, “Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin Netflix, Blu Tv, Puhu Tv, Turkcell, Vodafone, Digitürk, Tivibu gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık.” ifadelerini kullandı. 1 Ağustos 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcıların, RTÜK’ten internet ortamında yayın lisansı alması zorunluluğu getirilmişti.

YATIRIMLARIMIZI ARTIRACAĞIZ

NETFLIX logosu
  • Türkiye pazarından çekileceği iddia edilen Netflix’ten konuyla ilgili açıklama geldi: “Yeni düzenlemenin gerektirdiği üzere lisans başvuru sürecimizi başlattık. Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1,5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz. Bir yandan Türkiye’deki yatırımlarımızı artırmaya devam ediyor, diğer yandan da sunduğumuz ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz, üyelerimizin tercih ettikleri içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken çocuklarımızı yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde koruyabilmek”

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