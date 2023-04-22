Londra, Tokyo ve Roma’da yoğunluktan bayram namazı 3 kez kılındı

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazı için cami ve mescidleri doldurdu. Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda camilere koştu. Almanya'nın başkenti Berlin'de başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi olmak üzere kentte bulunan onlarca camide kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu. Camide depremlerden etkilenenler için bağış toplandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklerin birçoğu, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

BALKANLAR’DA BAYRAM COŞKUSU

Kamerun ve Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Mısırlılar, Ramazan Bayramı namazını ülke genelindeki tarihi camiler ve namaz için ayrılan boş alanlarda eda etti. Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

LONDRA, ROMA VE TOKYO’DA Bayram namazı 3 kez kılındı

İngiltere, İtalya ve Tokyo’da yoğunluk nedeniyle bayram namazı 3 cemaat kılındı. İngiltere’deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra’daki Aziziye Camii’ne akın etti. Bayram namazı kalabalık nedeniyle üç cemaat kılındı. Müslümanlar, namazın kılınmasının ardından birbiriyle bayramlaştı. Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camisi’nde de bayram namazı yoğun katılım nedeniyle birkaç cemaat kılındı. İtalya’nın başkenti Roma’da da farklı milletlerden Müslümanlar, Roma Büyük Camisi’nde bir araya geldi. Yoğunluk sebebiyle namaz 3 cemaat kılındı.

On binler Aksa’da

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa’da saf tuttu. Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Bayram namazını Mescid-i Aksa’da kılan bir grup Türk de cemaate lokum ve kuru yemiş dağıttı.

RUSYA’DA CAMİLERE SIĞMADILAR

Rusya’nın başkenti Moskova’da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi camiye Müslümanlar akın etti.







