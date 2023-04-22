|
Reklam
Reklam
Hayat

Londra, Tokyo ve Roma’da yoğunluktan bayram namazı 3 kez kılındı

İngiltere, İtalya ve Tokyo’da yoğunluk nedeniyle bayram namazı 3 cemaat kılındı. İngiltere’deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra’daki Aziziye Camii’ne akın etti. Bayram namazı kalabalık nedeniyle üç cemaat kılındı.

04:00 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dünya Müslümanları Ramazan Bayramı ile bir arada.

Dünya Müslümanları Ramazan Bayramı ile bir arada.

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, bayram namazı için cami ve mescidleri doldurdu. Almanya, Belçika, İtalya, İsveç, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nda camilere koştu. Almanya'nın başkenti Berlin'de başta Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Şehitlik Camisi olmak üzere kentte bulunan onlarca camide kılınan bayram namazına yoğun katılım oldu. Camide depremlerden etkilenenler için bağış toplandı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türklerin birçoğu, bayram namazını Fatih Camisi'nde kıldı.

BALKANLAR’DA BAYRAM COŞKUSU

Kamerun ve Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da, Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti. Mısırlılar, Ramazan Bayramı namazını ülke genelindeki tarihi camiler ve namaz için ayrılan boş alanlarda eda etti. Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

LONDRA, ROMA VE TOKYO’DA Bayram namazı 3 kez kılındı

İngiltere, İtalya ve Tokyo’da yoğunluk nedeniyle bayram namazı 3 cemaat kılındı. İngiltere’deki Müslümanlar, bayram namazını kılmak için başkent Londra’daki Aziziye Camii’ne akın etti. Bayram namazı kalabalık nedeniyle üç cemaat kılındı. Müslümanlar, namazın kılınmasının ardından birbiriyle bayramlaştı. Japonya’nın başkentindeki Tokyo Camisi’nde de bayram namazı yoğun katılım nedeniyle birkaç cemaat kılındı. İtalya’nın başkenti Roma’da da farklı milletlerden Müslümanlar, Roma Büyük Camisi’nde bir araya geldi. Yoğunluk sebebiyle namaz 3 cemaat kılındı.

On binler Aksa’da

Yaklaşık 120 bin Müslüman, Ramazan Bayramı namazı için sabah saatlerinde İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa’da saf tuttu. Namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde bayramlaşma kısmına geçildi. Bayram namazını Mescid-i Aksa’da kılan bir grup Türk de cemaate lokum ve kuru yemiş dağıttı.

RUSYA’DA CAMİLERE SIĞMADILAR

Rusya’nın başkenti Moskova’da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi camiye Müslümanlar akın etti.


Murat Ülker yazdı: Bayram Bizim İftiharımızdır
Murat Ülker yazdı: Bayram Bizim İftiharımızdır

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ramazan Bayramı için bir yazı kaleme aldı. Ülker, yazısında, Prof. Dr. Mehmet Görmez'den "Ramazan Bayramı acılarımızın, sıkıntı ve endişelerimizin üstüne yükselmemiz gereken bir gündür. Kimselerin gelip geçmediği bir dağ başında yalnız olsak bile bayram edeceğiz, çünkü bayram içimizdedir; biz daima bayramı gittiğimiz yere götüreceğiz. Bayramları şenlendirecek de bizleriz. Bayram bizim iftiharımızdır, bizden güler yüz, tatlı söz, iyi komşuluk, iyi evlatlık, iyi ebeveynlik umanları sevindirmeliyiz. Küsen dargınların eteğine gidelim, özür bekleyenlerden özür dileyelim, komşuluk, akrabalık, dostluk ve en güzeli Allah rızasını arayalım. Bu güzel ve büyük bayramımızı, küçük nefsani duygulara kurban etmeyelim." alıntılarına yer verdi.


#Ramazan Bayramı
#Rusya
#Tokyo
#Londra
#Roma
#bayram namazı
7 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.