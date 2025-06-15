Lystra Antik Kenti'nde kazılar derinleştikçe, tarihi miras gün yüzüne çıkıyor

"Türkiye'nin dört bir yanından; Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi önemli akademik kurumlardan bilim insanları da kazıya katılıyor. Proje, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde; Meram Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin destekleriyle yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde şehirle ilgili sosyal projelerde yürütülecek. Bunların en önemlisi ‘Arkeoloji Yaz Kampı'. Temmuz ayında ise Aziz Pavlus'un Lystra ziyaretine ilişkin dünyanın farklı ülkelerindeki kiliselerde bulunan tablolarla ilgili bir sergi açılması planlanıyor. Sergi ile Lystra'nın dini ve kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Antik kent, kazılar yeni başlamasına rağmen, dünyanın pek çok yerinden misafirler ağırlıyor. Sosyal faaliyetler ve kazılar ilerleyip Lystra Antik Kent ortaya çıktıkça ziyaretçi sayısı daha da artacağına inanıyoruz."