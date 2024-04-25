Macar sinemasında 120 yıl

29 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood’da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan'da çalışan film yapımcılarına da yer veriliyor. Özel belgeler, basın materyalleri ve değerli hatıralar, sinema tarihindeki bu zaman yolculuğunu heyecanlı kılıyor.