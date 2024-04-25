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Hayat

Macar sinemasında 120 yıl

Macar Kültür Merkezi, Macaristan Ulusal Film Enstitüsü’nün hazırladığı ve Macar sinemasının 120 yılını anlatan “Geniş Açı” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:09 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

29 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan sergide, sessiz ve sesli sinema dönemi, Macar sinemasının altın çağları, ödüllü çağdaş filmler ve birçok önemli festivalde kazanılan ödüllere dair dikkat çekici bilgiler paylaşılıyor. Ayrıca tarihsel bir perspektiften, başta Hollywood’da olmak üzere uluslararası kariyere sahip Macar sinemacılar, Macar kökenli Oscar ödüllü ve Macaristan'da çalışan film yapımcılarına da yer veriliyor. Özel belgeler, basın materyalleri ve değerli hatıralar, sinema tarihindeki bu zaman yolculuğunu heyecanlı kılıyor.



#aktüel
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#sinema
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