Hayat Mahmut Tuncerden Tatlısese Afrin sitemi
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Mahmut Tuncer'den Tatlıses'e Afrin sitemi

Mahmut Tuncer'den Tatlıses'e Afrin sitemi

Geçtiğimiz yıl Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Afrin'e giden sanatçılar arasında yer almayan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'e kendisini çağırmadığı için kırgın olduğunu söyledi. Tuncer, daha sonra askerleri tek başına ziyaret ettiğini ifade etti.

Diğer
Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses.
Mahmut Tuncer ve İbrahim Tatlıses.

Geçen nisan ayında bir grup sanatçı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitmişti. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. İbrahim Tatlıses, ziyarete çağırılmadığı için sitem eden isimlere "Herkese davetiye gönderildi" diyerek bazı sanatçıların korktuğu için geziye katılmadığını iddia etmişti.

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'e Afrin'e çağırılmadığı için küs olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"İnsanlar ağızdan çıkanlara ve silahtan çıkan kurşuna dikkat etmeli. Afrin meselesinde kırılmıştım. Bizi davet etmemişlerdi, ben de o gün bir programa gittim. Programda bana 'Seni davet ettiler mi?' dediler, ben de 'Etmediler' dedim. Sonra Tatlıses çıkıp 'Biz herkesi davet ettik' demiş. Ben de sonra tek başıma Afrin'e gittim."

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