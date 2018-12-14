Mahmut Tuncer'den Tatlıses'e Afrin sitemi

Geçen nisan ayında bir grup sanatçı, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay'a gitmişti. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. İbrahim Tatlıses, ziyarete çağırılmadığı için sitem eden isimlere "Herkese davetiye gönderildi" diyerek bazı sanatçıların korktuğu için geziye katılmadığını iddia etmişti.

Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'e Afrin'e çağırılmadığı için küs olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"İnsanlar ağızdan çıkanlara ve silahtan çıkan kurşuna dikkat etmeli. Afrin meselesinde kırılmıştım. Bizi davet etmemişlerdi, ben de o gün bir programa gittim. Programda bana 'Seni davet ettiler mi?' dediler, ben de 'Etmediler' dedim. Sonra Tatlıses çıkıp 'Biz herkesi davet ettik' demiş. Ben de sonra tek başıma Afrin'e gittim."

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