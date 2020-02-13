Hayat Malcolm X dosyası raftan iniyor
AKTÜEL

Malcolm X dosyası raftan iniyor

“Malcolm X’i kim öldürdü?” adlı belgesel 55 yıl önceki suikast dosyasını yeniden açtı. Manhattan Bölge Savcılığı, yeni bilgiler ortaya çıktığını duyurdu. Malcolm X, 21 Şubat 1965’te New York’ta kalabalığa hitap ederken katledilmiş, 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak cinayetin arkasındaki isimlere ulaşılamadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malcolm X
Malcolm X

ABD merkezli Netflix dijital platformunda yayınlanan ‘Malcolm X’i kim öldürdü?’ isimli belgesel, 55 yıl önce kapanan suikast dosyanın yeniden açılmasına neden oldu. Manhattan Bölge Savcılığı, yeni bilgilerin ortaya çıktığı gerekçesiyle suikast dosyasının yeniden açılacağını duyurdu. Malcolm X 21 Şubat 1965’te New York’ta konuşma yaptığı salonda düzenlenen suikastle öldürülmüştü. Açılan davanın ardından 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ancak suikastin arkasındaki isimler ortaya çıkarılmadan dosya kapanmıştı. Savcılığın açıklamasında, haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı hedefleyen bir kar amacı gütmeyen kurum olan Innocence Project (Masumiyet Projesi) ile birlikte çalışılacağı ifade edildi. Suikasttan bir yıl sonra Mucahid Abdul Halim, Muhammed Abdul Aziz (Norman 3X Butler) ve Halil İslam (Thomas 15X Johnson) isimli 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aziz ve İslam yıllar boyunca masum olduklarını savunarak, aklanmaya çalışırken, Mücahid Abdul Halim suikastta rol oynadığını kabul etmiş ancak Aziz ve İslam’ın masum olduğunu söylemişti.

Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı
DÜNYA
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