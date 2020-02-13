Malcolm X dosyası raftan iniyor

ABD merkezli Netflix dijital platformunda yayınlanan ‘Malcolm X’i kim öldürdü?’ isimli belgesel, 55 yıl önce kapanan suikast dosyanın yeniden açılmasına neden oldu. Manhattan Bölge Savcılığı, yeni bilgilerin ortaya çıktığı gerekçesiyle suikast dosyasının yeniden açılacağını duyurdu. Malcolm X 21 Şubat 1965’te New York’ta konuşma yaptığı salonda düzenlenen suikastle öldürülmüştü. Açılan davanın ardından 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış ancak suikastin arkasındaki isimler ortaya çıkarılmadan dosya kapanmıştı. Savcılığın açıklamasında, haksız yere mahkum edilen kişileri temize çıkarmayı hedefleyen bir kar amacı gütmeyen kurum olan Innocence Project (Masumiyet Projesi) ile birlikte çalışılacağı ifade edildi. Suikasttan bir yıl sonra Mucahid Abdul Halim, Muhammed Abdul Aziz (Norman 3X Butler) ve Halil İslam (Thomas 15X Johnson) isimli 3 kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Aziz ve İslam yıllar boyunca masum olduklarını savunarak, aklanmaya çalışırken, Mücahid Abdul Halim suikastta rol oynadığını kabul etmiş ancak Aziz ve İslam’ın masum olduğunu söylemişti.

DÜNYA Acı, gaflet, mücadele, hakikat ve şehadet... Malcolm X'in hayatı