Hayat Malezyanın en eski camilerinden Kampung Hulu mimarisiyle dikkati çekiyor
KÜLTÜR SANAT

Malezya'nın en eski camilerinden Kampung Hulu mimarisiyle dikkati çekiyor

Malezya'nın Melakka eyaletinde 1728 yılında inşa edilen Kampung Hulu Camisi, Budist, Hindu ve eski Malay mimarisinin özelliklerini taşıyor. Cuma ve bayram namazlarında avlusuna kadar cemaatin geldiği tarihi cami, farklı dinlerden turistler tarafından da sıkça ziyaret ediliyor.

Haber Merkezi AA
Kampung Hulu, Malezya'nın da en eski camilerinden biri olarak biliniyor.
Kampung Hulu, Malezya'nın da en eski camilerinden biri olarak biliniyor.

İnşasına 1720'de başlanan ve 8 yılda bitirilen cami, adeta farklı kültürlerden mimari örneklerin kompozisyonu konumunda. Melakka eyaletinde inşa edilen ilk cami olma özelliği bulunan Kampung Hulu, Malezya'nın da en eski camilerinden biri olarak biliniyor.

Caminin, o yıllarda Melakka eyaletinde hüküm süren Hollandalı idarecilerin talimatıyla inşa edildiği tarihi kaynaklarda belirtiliyor. 19. yüzyılın ortalarında hasar gören cami ilk olarak 1892'de restore edildi.

Kampung Hulu'yu ilk görenler, cami olduğunu anlamakta zorlanıyor.

Malay, Budist ve Hindu kültürünün birleşimi

Kampung Hulu'yu ilk görenler, minaresinden ezan sesi gelene kadar bu yapıtın bir cami olduğunu anlamakta zorlanıyor. Budist, Hindu ve eski Malay unsurlarını bünyesinde barındıran cami, mimarisiyle öne çıkıyor.

Caminin kubbesi, Güneydoğu Asya ülkelerindeki Budist tapınaklarının yanına dikilen "pagoda" isimli kıvrımlı kuleden esinlenerek yapılmış. Ana binanın bitişinden daha sonra yapılan minarenin şekli ise Malay tarihinde "Balai Nobat" olarak adlandırılan nöbet kulesine benziyor.

Farklı dinlerden ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Caminin şadırvanı da sıradan camilerden farklı olarak gölet şeklinde yapılmış. Günün belirli vakitlerinde dışarıdan su doldurulan şadırvandan maşrapayla abdest alınıyor.

Caminin mihrabı ise renkli görünümüyle ayrı bir estetik örneği sergiliyor. Hindu kültüründen etkilenerek yapılan ahşap oymalı mihrap, hasar görmemesi için düzenli olarak bakıma tabi tutuluyor.

Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti: Yaşama tutunmaya çalışıyor
HAYAT
Eşi 3 çocuğu ile birlikte terk etti: Yaşama tutunmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zeynep’e ilaç müjdesi
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zeynep’e ilaç müjdesi

Dağ zirvesinde nikah töreni
HAYAT
Dağ zirvesinde nikah töreni
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.
Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Yüzde 1in altına çekildi

Yüzde 1'in
altına çekildi

Vakıf Katılım konut finansmanında kar oranını indirdi.
İlk modeli incelendi

İlk modeli incelendi

​Yerli otomobil çalışmaları devam ediyor.
'Polise teslim edin'<br> notuyla bıraktılar

'Polise teslim edin'
notuyla bıraktılar

​Çuvalın içerisinden çıkanlar şaşkına çevirdi.
Firmalara<br> kredi desteği

Firmalara
kredi desteği

​Üç kamu bankası ortak açıklama yaptı.

Sabotaj iddiası

Sabotaj iddiası

​Bursa'daki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

​Çavuşoğlu 2 yeni girişimde bulunacakları Asya açılımını duyurdu.

Keşmir'e<br>Hindistan darbesi

Keşmir'e
Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.
Oyunu <br>yönetim bozdu

Oyunu
yönetim bozdu

​Yusuf Yazıcı transferinin perde arkasına Yeni Şafak ulaştı.
Muhtemel <br>rakibi belli oldu

Muhtemel
rakibi belli oldu

​Başakşehir'in devler liginde muhtemel rakibi.
Çiftçinin desteği yarın ödenecek

Çiftçinin desteği yarın ödenecek

​Tarım Bakanı: 1,2 milyar TL ödeme yapılacak.
Zeynep'e<br> ilaç müjdesi

Zeynep'e
ilaç müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere talimat verdi.
Bayram öncesi büyük hazırlık

Bayram öncesi büyük hazırlık

​İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.