Manevi virüsleri fark etmiş olduk

SALİH ZEKİ MERİÇ

Rahmet Ümidi kitabını kaleme alan Rabia Brodbeck evden çıkmak ve evde kalmak üzerine toplumu düşünmeye davet ediyor.Brodbeck’e göre Pandemi nedeniyle evden dışarı çıkmamanın insan ruhunda açtığı kapılara dikkat kesilmek gerekiyor. Erkam Yayınları arasında çıkan Rahmet Ümidi kitabından yola çıkarak Rabia Brodbeck ile konuştuk.

Kısaca kitabın ana konusunu anlatır mısınız?

2020 yılında dünyada bir salgın hastalık yayıldı ve insanoğlunun dünyadaki hayatı tamamen değişti. Herkes bu salgının tesiri altında kaldı. Adeta bütün insanoğlu bir kıyamet provası yaşadı. 2020 yılında yaşananlarla ve bu yılda değişen senaryolarla hidayet nurunun şiddetle parladığına şahit olduk. Bendeniz o zamanın ruhuna bir dil vermeye çalıştım. Çünkü hükümetler ve küresel güçler karşı karşıya olduğumuz pandemiyi sadece ve sadece zâhiri olarak ele almışlardı. Kitabımda ise pandeminin batınî yönünü ele almaya çalıştım.

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Ümmet olarak son zamanlarda çok farklı imtihanlarla karşı karşıyayız. Bu imtihanlardan nasıl ibret almalıyız?

İlk önce Ümmet-i Muhammed’in bir ferdi olduğumuzu fark etmeliyiz. Peygamber Efendimiz aleyhisselam’ın bize bu dünyada, doğumundan hayatının sonuna kadar hep bir çağrısı olmuştur; “Ümmetim, ümmetim!” Kıymet gününe kadar bu çağrı her an gerçekleşecektir.

Müslüman kimdir? Müslüman, Efendimizin ümmetim çağrısına icabet edenedir. Dolayısıyla bu çağrıyı duymaya ve icabet etmeye çalışacağız. Dünya sahnesinde baktığımız zaman musibetler, ıstıraplar, felaketler bütün insanoğlunun üzerine yağdırılmaktadır.

Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm Rahmeten-lil âlemindir. O’nun ümmet çağrısı bütün insanoğlunu çağırıyor demektir. Ümmet-i Muhammed kavramı, ruhumuzun en büyük özlemine işaret ediyor. Ümmet-i Muhammed bizim kim ve hangi bütünün parçası olduğumuzu gösteriyor. Bizim inanan kimliğimize, Allah Teâlâ’nın Habîbi Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselâm aşkının peşinden gidişimize hitap ediyor. Ümmet aslında O’dur. Dolaysıyla O’nu takip etmeye gayret etmek; dermanımız, kurtuluşumuz, ilacımızdır. Ümmet olarak musibetler karşısında ibret almak demek, Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm’daki sünnetleri ve hadisleri kendi hayatımıza uygulamaya gayret etmeyi gerektirir.

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FOTOĞRAF: SEDAT ÖZKÖMEÇ

ŞUFA KAYNAĞIMIZ KUR’AN’DIR

Kitap genel manada içinde bulunduğumuz Covid salgınından alınması gereken ibretlerden bahsediyor. Bütün insanlığı ilgilendiren afetler karşısında mümin olarak nasıl bir dua ve iltica halinde olmalıyız?

Kitabın muhtevasını temel olarak hastalık, virüs, imtihan, korku gibi konular oluşturuyor. Ben de bu konular üzerine yoğunlaştım. Özellikle salgın hastalıktan dolayı yeryüzündeki her insan ağır bir imtihan ile karşı karşıya kaldı. Hastalık ya da herhangi bir musibeti aşmak, yenmek, geçmek için bize Kur’ân-ı Kerim ve Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm en doğru rehberdir. Yani şifa kaynağımız, dinimiz İslam’dır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin söylediği gibi: “Bütün kronik hastaları çağırıyorum. Bizim ilacımız bütün hastalıklara şifâdır.” Hazretin bu daveti, şifânın hakiki kaynağına da bir davettir.

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15 TEMMUZ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Kitapta şu iki ifade dikkatimizi çekiyor: 15 Temmuz Darbe Girişiminde, herkese ‘Meydanlara çıkın!’ denildi, çıktık. Korona salgınında ‘evde kalın!’ denildi, kaldık. Bu iki imtihan veya yaşanılan olaylar arasında manevi bakımdan nasıl bir bağ var?

İki çağrının zıtlığı ne kadar ibret verici. Tekrar söylemek gerekir. Ancak bir mümin bu iki çağrıyı duyabilir, fark edebilir ve icabet edebilir. “Meydana çık” şehit olma çağrısı. “Evde kal” itikâfa girme çağrısı. Hz. Ali (r.a)’nın buyurduğu gibi; “Çağrınız içinizde ama duymuyorsunuz. Hastalık sizden geliyor ama görmüyorsunuz.”

Örnek alacağımız şahsiyetler

Kitabınızda yer yer Allah dostlarından alıntılar yapıyorsunuz. Bir mümin nasıl bir manevi bakış içinde olmalı, bu kıvama nasıl gelmeli?

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Kitabımdan son cümle; “Müslümanların modern benlik virüsüne karşı, hakiki Müslüman, hakiki insan kimliğine tekrar kavuşmaları için tek ilaç, tek kurtuluş yolu: “Ben İslâm oğlu Selman’ım. Ben delaletteydim, Allah beni Muhammed aleyhisselam ile hidayete erdirdi. Ben fakirdim, Allah beni Muhammed Mustafa’yla zenginleştirdi. Ben köleydim, Allah beni Muhammed Mustafa’yla özgürleştirdi.” buyuran Selmân-ı Farisî Hazretleri gibi hakiki zenginliğin ve hakiki özgürlüğün O’na ümmet olmak olduğuna iman etmektedir. İslam dinini kimden öğreneceğiz? Kur’ân’ın ayetlerini yaşayanlardan. Onlar kimdir? Ehl-i Beyt-i Mustafa ve Ashab-ı Kiram efendilerimizden, peygamberler, evliyalar, âşıklar, dostlar, sıddıklar, şehitlerdir. Bu yüce zâtlardan örnek almalı çünkü onlar ahlak-ı Muhammedîyi miras ettiler. Özellikle Ehl-i Beyt-i Mustafâ ve Ashâb-ı Güzîn’in, Muhammed Mustafa aleyhissalâtü vesselâm’a olan muhabbetleri gönüllerine öyle yerleşmişti ki, benliklerini feda ettiler ve kendilerini Rasûlullah aleyhissalâtü vesselâm’ın yoluna adadılar.

En büyük musibetin içerisinde de olsalar hiçbir şey olmamış gibi kulluk vazifelerine devam ettiler, çünkü Allah ve Rasûlünün sevgisiyle doluydular. Fakat bizler en nurani misallerden, Ehl-i Beyt-i Mustafa’nın, Sahabe Efendilerimiz’in ve Allah dostları, evliyaların yaşadıklarından ve öğütlerinden etkilenmez hale geldik. Hâlbuki hayatımızdaki zorlukları, imtihanları, musibetleri aşmak için gereken mücadeleleri, cihatları, gayretleri evliyalardan öğrenebiliriz.

2020 yılında yaşadığımız bu zorlukları aşmak için Hazret-i Mevlânâ’nın hikmetli nasihatlerinden son derece fayda görmekteyiz. Fahr-i Kâinat Efendimiz, aleyhissalâtü vesselâm; “Ashabım yıldızlar gibidir; hangisini takip edersiniz hidâyeti bulursunuz,” buyurmuşlardır.

Manevi virüslerden arınmalıyız

Kitapta asıl virüslerin manevi virüsler olduğunu ifade ediyorsunuz. İnsan bu manevi virüslerden nasıl kurtulacak?

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Pandemi insanlığın manevi hastalıklarına da ayna oldu. Ruhumuzu hastalıkların sardığını göstermiş oldu. Çoğu insan kendi manevi hastalıklarından habersizdir. Rahmet ümidi kitabımdaki niyet; bize gönlümüze bulaştırdığımız virüsleri keşfettirmektir ve ilahi reçete uygulayarak şifa kaynağımızı aratmaktır. Tüm gayretlerimiz, mücadelelerimiz hakiki şifayı bulmak için olmalıdır.