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Mardin'de 11'inci kattan düşüp ölen reklam oyuncusu toprağa verildi

Mardin'de 11'inci kattan düşüp ölen reklam oyuncusu toprağa verildi

12:4717/06/2025, Salı
DHA
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Abdullah Cevheroğlu
Abdullah Cevheroğlu

Mardin'de apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ve reklam oyuncusu Abdullah Cevheroğlu (30), Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok reklam filminde oynayan Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Abdullah Cevheroğlu, henüz bilinmeyen nedenle sitedeki apartmanın 11'inci katından düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolünde Cevheroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdullah Cevheroğlu'nun cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Cevheroğlu, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Cevher Tepe Mahallesi'ne getirilip, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.


Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.




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