Hayat Marmara Depreminin simge isimlerindendi Clintonun burnunu sıkan Erkan bebek üniversite yolunda
AKTÜEL

Marmara Depremi'nin simge isimlerindendi: Clinton'un burnunu sıkan Erkan bebek üniversite yolunda

Depremin ardından Kocaeli'deki çadır kenti ziyaret eden dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın kucağına alıp severken burnunu sıkmasıyla tanınan "Erkan bebek", uzun süre hafızalardan silinmedi. Yaklaşık 6 ay önce vatani görevini yapan ve çiğ köfte dükkanlarında çalışarak ailesine destek olan 22 yaşındaki Erkan Işık, şimdilerde YKS tercihleriyle uğraşıyor. Işık, "İstediğim sonuç olmasa da barajı geçtim. 2 yıllık üniversite okumak istiyorum. Sonra da hedefim, bunu 4 yıllığa taşımak ve iş hayatına atılmak olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Marmara Depreminin simge isimlerindendi: Clintonun burnunu sıkan Erkan bebek üniversite yolunda
Arşiv

Türkiye, "Erkan bebeği" gazetelerin neredeyse tüm sayfalarını, televizyonların tüm yayın akışını deprem faciasına ayırdığı o dönemde, birinci sayfalarda yayımlanan fotoğrafıyla tanıdı. "Erkan bebeğin", o günlerde İzmit'teki çadır kente yaptığı ziyarette kendisini kucağına alarak seven dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'ın burnunu sıkması, uzun süre hafızalarda yerini aldı. Fotoğrafın gazetelerde yayımlanmasıyla o günlerde adı duyulan "Erkan bebek", şimdi 22 yaşında. Dönemin tanıkları tarafından hala tanınan, adı söylendiğinde herkesin hatırladığı Erkan Işık, çiğ köfte salonu işleten ailesine destek olurken, bir yandan da üniversiteye hazırlandı.

  • Yaklaşık 6 ay önce vatani görevini de tamamlayan Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı bölümü okumak için şimdilerde YKS tercihlerini yapmaya hazırlanıyor.

Depremin 'Erkan bebeği' AKUT'la hayat kurtaracak
HAYAT
Depremin 'Erkan bebeği' AKUT'la hayat kurtaracak

"Hedefim 4 yıllık üniversite okumak"

Erkan Işık, 22 yıl önce Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını, o günlerin herkes gibi kendisi için de kötü anı olduğunu söyledi. Işık, depremde çadır kenti ziyaret eden Clinton'un kucağına alarak sevdiği sırada burnunu sıkmasıyla tanındığını ifade etti. Askerliğini 6 ay önce tamamladığını aktaran Işık, "Üniversite okuma hayalim var ama bu sürede sınava çalışamadım. Şu anda çalışıyorum ama istediğim sonuç olmasa da barajı geçtim. 2 yıllık üniversite okumak istiyorum. Sonra da hedefim, bunu 4 yıllığa taşımak ve iş hayatına atılmak olacak." dedi.

Clinton'un burnunu sıkan bebek üniversite yolunda
GÜNDEM
Clinton'un burnunu sıkan bebek üniversite yolunda
  • Işık, insan kaynakları yönetimi veya radyo ve televizyon programcılığı alanında eğitim almak istediğini ifade ederek, bu alanlarda tercih yapacağını kaydetti.

"Devletimiz, afetlerin üstesinden gelecektir"

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaşanan sel felaketlerine çok üzüldüğünü ifade eden Işık, şu duyguları paylaştı: "Devletimiz, bu afetlerin üstesinden gelecektir, oradaki insanlarımızın yaralarını saracaktır. Can kayıplarımız oldu, onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bunlar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Önlemler alarak bu afetleri daha rahat atlatabiliriz. Aklımız, fikrimiz, gönlümüz sel bölgesinde."

Erkan bebek Bill dedesini görmeye geldi
GÜNDEM
Erkan bebek Bill dedesini görmeye geldi

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
FOTOĞRAF 16
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Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.
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15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı sessiz yürüyüş ile devam etti.
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Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.
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Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.
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Deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son bulan programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Title
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı
Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.


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