Masal kapısı aralanıyor

ZEYNEP TUBA KESİMLİ

Şair- yazar Ayşe Sevim’in kurucusu olduğu Net Yazı çatısı altındaki yazarlık ve ileri seviye kitap resimleme atölyeleri bir projeye imza attı ve çocuk edebiyatına üç yeni kitap kazandırdı. Bu kitaplardan biri de Bir Varmış Bir Yokmuş. Hayriye Mahmutoğlu’nun yazıp Cemile Bayrakdar Güney’in resimlediği kitap, İstanbul Tasarım Yayınları tarafından basıldı.

Bir Varmış Bir Yokmuş’un kaleme alınış hikâyesi ayrıca güzel. Hayriye Mahmutoğlu “torunlarım için uydurduğum” dediği ve içinde şarkılar, ritimler, taklitler ve renkler bulunan masallardan birini hatıra kalması amacıyla yazıya geçirdi. Masal atölyelerde teveccüh görünce de resimlenerek küçük okuyucusuyla buluştu. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” tekerlemesiyle açılan masal, kahramanlarımız Zeze ve Tete’nin kırmızı bir devle karşılaşmasıyla devam ediyor. Bir Varmış Bir Yokmuş; çocuklara belirli hassasiyetleri gözeten, mesajını satır aralarında ince ince veren, eğlenceli, edebi zevke sahip bir masal anlatmak isteyen yetişkinler ve masalla tanışmak, bildiği masallara bir yenisini eklemek isteyen 5 yaş üstü okurlar için iyi bir alternatif.

REKLAM

Bir Varmış Bir Yokmuş, Hayriye Mahmutoğlu, İstanbul Tasarım Yayınları, Şubat 2021, 26 sf.

İbret merceği, İberistan’da!

Alman yazar Johann Christoph Von Schmid’in orijinal adı ‘Yüz Doksan Hikâye’ olan, Avrupa dillerinin hemen hepsine tercüme edilen ve Keçecizâde Mâcid Paşa tarafından İberistân-ı Almânî ismiyle Osmanlı Türkçesine kazandırılan eseri; İberistan- İbretler Ülkesi adıyla Şule Yayınları’ndan çıktı. “Bireysel ve toplumsal ahlaki yaşamımızda pek de muhtaç olduğumuz, ‘insan yaşamının başta gelen olayı ahlak’ın hayata katılması” amacıyla neşredilen ve dört kitaptan oluşan seri yoğun bir çalışmanın ürünü.

“Bir gün, canım ciğerim olan çocuklarımın okuyabileceği Fransızca bir kitap arıyordum. Onların eğitim ve terbiyelerini önemsememin ve buna hayli vakit ayırmamın mükâfatı olacak ki ahlak dünyasından bahseden, gayet güzel bir kitaba rastladım. Nefis bir manevi gıda olarak gördüğüm bu kitabın, çocuklarıma ne kadar tesir ettiğini, onların bu eserden ne kadar istifade ettiklerini fark edince, memleketimdeki diğer çocukların da bu kitaptan faydalanabilmesi maksadıyla eseri hemen kendi dilimize tercüme ettim.” Keçecizâde Mâcid Paşa 1895’te Fransızcadan Osmanlı Türkçesine çevirdiği eserin hikâyesini böyle anlatıyor mukaddimesinde. Günümüz Türkçesiyle tekrar neşredilen İberistan’ın her bölümü bir konu etrafında gelişen ibretlik olay ve nasihatler içeriyor. Hikâye isimlerine göre tasnif edildiğini söyleyebileceğimiz serinin ilk kitabı karanfil, gül gibi çiçeklerin, salkım söğüt, gürgen gibi ağaçların geçtiği bitki isimli hikâyelerden müteşekkil. İsimleri bitki adları da olsa bu hikâyelerde hayata dair her şey mevcut. Birinde sabır konusu işlenirken bir diğerinde tevekküle değiniliyor. Kıssadan hisse tadında hikâyeler okuduğumuz serinin ikinci kitabındaki öyküler isimlerini hayvanlardan alırken, son kitapta mesajın insan hikâyeleri üzerinden verildiğini görüyoruz. Küçük okurların kâinatı daha iyi anlamasına ve anlamlandırmasına, çevrelerine hayret nazarıyla bakmasına katkı sağlayacak olan İberistan onlara bir ibret merceği hediye ediyor. İlk hali nesir olarak kaleme alınan hikâyelerin can alıcı noktaları daha sonra nazım haline getirilmiş. Keçecizâde Mâcid de bu şekle riayet ederek hikâyelere beyitler ilave etmiş. Günümüz Türkçesine çevrilirken kahraman adları da Müslüman-Türk isimlerle değiştirilmiş ve çocuk psikolojisi göz önünde bulundurularak bazı sahneler hikâyenin omurgasına zarar vermeyecek şekilde yeniden kurgulanmış.

REKLAM

Ahmet Nedim Serinsu’nun eserde yer alan sunuş yazısından öğrendiğimiz üzere Lütfi İkiz Beyefendi’nin manevi vasiyeti olarak neşredilen İberistan bir özelliğiyle Keçecizâde Mâcid Paşa’nın duasının kabulü olarak da görülebilir. Şöyle ki Paşa hikâyeleri bu kitaba ilgi gösterecek büyük küçük herkesin hayal ve düşüncelerine uygun resimlerle süslemek arzusundaymış. Bu hayalin gerçekleşmesine katkı sağlayan çizer Ayşe Ural’ı da anmadan geçmeyelim.

İberistan- İbretler Ülkesi, Johann Christoph Von Schmid, Şule Yayınları, Ocak 2021, 152 sf.

Hayvanlar daima ilgi çekicidir

Devasa Hayvanların Büyük Kitabı, ismi gibi devasa boyutu ve ön cebinden çıkan “Minik Hayvanların Küçük Kitabı” ile Ketebe Çocuk tarafından basıldı. Farklı ve ilgi çekici bir tasarıma sahip kitabı küçük okurların çok beğeneceğini düşünüyoruz.

REKLAM

Hayvanlar daima ilgi çekicidir. Bazılarının renkleri parlak olduğu için, bazılarının görünüşleri tuhaf ya da ürkütücü olduğu için, bazılarınınsa bizi meraklandıran, anlamlandıramadığımız hareketleri olduğu için. Devasa Hayvanların Büyük Kitabı, dünyanın çeşitli yerlerinde; ormanlarda, kırlarda, bataklıklarda ya da dağlarda yaşayan görkemli hayvanlar hakkında enteresan bilgiler verirken Minik Hayvanların Küçük Kitabı yaprakların arasına saklanmış, taşların arasında kamufle olmuş bizi seyreden bazen fark dahi edemediğimiz minicik hayvanları tanıtıyor. Mavi balinaların dillerinin 6 metre, bir deve kuşu yumurtasının 1,5 kilogram yahut cüce sivri farelerin yalnızca bir küp şeker ağırlığında olduğunu bu kitaplardan öğrenebilirsiniz. Cristina Banfi & Cristina Peraboni tarafından yazılıp Francesca Cosanti’nin resimlediği kitaplar, boyutu ve renkli baskısı itibariyle bebeklik döneminde hayvanları tanıtmak için kullanılabilir. Büyük-küçük kavramlarını fark etmelerini sağlayacak çok yönlü bir kullanıma uygun olan Devasa Hayvanların Büyük Kitabı, içeriğindeki ilgi uyandıran bilgilerle ilkokul seviyesindeki çocukları da cezbedecek

REKLAM

Devasa Hayvanların Büyük Kitabı / Minik Hayvanların Küçük Kitabı, Cristina Banfi & Cristina Peraboni, Ketebe Çocuk, Mart 2021, 80 sf.