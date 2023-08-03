'Masallar diyarı'ndan Kültür Yolu'na

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak için hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl Nevşehir’de başlıyor. 5-13 tarihleri arasında Kapadokya Balon Ve Kültür Yolu Festivali’yle başlayacak festivaller dizisinin ilk durağı Kapadokya’da sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 300’den fazla etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği festivalde binden fazla sanatçı yer alacak. Festival süresince şehirdeki tüm müzeler saat 21.00’e kadar ziyarete açık.

FESTİVAL FOTOĞRAFLARI ÖDÜLLENDİRİLECEK

Dünyada eşi benzeri bulunmayan peribacaları ve rengarenk balonlarla adeta bir görsel şölenin yaşanacağı Kapadokya’ya yolu düşenler, 9 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşayacak. Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğraf severin katılımıyla gerçekleştirilecek Fotomaraton ile başlayacak. Fotoğraf tutkunlarının, festivalde çektiği fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek. Seçilen eserlere toplam 156 bin TL ödül verilecek.

KAPADOKYA’NIN BALONLARI FESTİVALDE

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, daha önce İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Kültür Yolları Festivalleri’nden farklı olarak ayrıca uluslararası balon etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Festivalin son 3 gününde sıcak hava balonu etkinlikleriyle Kapadokya semalarında renkli görüntüler oluşacak. Yurt dışından farklı tasarımlarda onlarca sıcak hava balonu festival çerçevesinde bölgeye gelirken, Kapadokya geceleri de Night Glow etkinlikleriyle ışıl ışıl olacak.

ÇOCUKLAR OYUNA DOYACAK

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali’nde çocuklar da birbirinden keyifli ve sanat dolu etkinliklerle buluşturulacak. Çocuklar için Avanos Amfi Tiyatro önünde kurulacak oyun alanlarında halka atışından, çuval yarışına kadar birbirinden eğlenceli oyunlar yer alacak.

BU GALA UNUTULMAZ

Festival gala konseri Paşabağları Vadisi’nde şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, önemli ustaların eserini seslendirecek.

6 OYUN SERGİLENECEK

Festivalde pek çok tiyatro oyunu ve müzikaller sanatseverlerle buluşacak. Atatürk’ün binden fazla fotoğrafı ile yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlanan Bir Hayalin İnşası dijital enstalasyon sergisi festival çerçevesinde Avanos’ta Kızılırmak kenarında ziyaret edilecek.

13 ayrı sahnede onlarca konser

Festival süresince Ürgüp ve Göreme Festival Alanları, Paşabağları Vadisi, Avanos Amfi Tiyatro Açıkhava Sahnesi’nde birbirinden ünlü isimlerin konserleriyle festivalde coşku doruğa çıkacak. Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, 90’lar Türkçe Pop, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Kubat, Yavuz Bingöl, Resul Aydemir ve Anadolu Ateşi müzikseverlerle buluşacak. Festivalde senfoni ile Neşet Ertaş türküleri, Müslüm Gürses Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları ile müzikseverler keyifli anlar yaşayacak. Ensemble konserleriyle müzikseverler keyifli anlar yaşayacak.











