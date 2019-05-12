Masamızda pratik lezzetler

11 ay boyunca dört gözle beklediğimiz Ramazan geldi. Bu ay hepimize bereket ve birliktelik de getiriyor. Büyük ailelerin bir araya geldiği sofralar da en güzel adetlerimizden. Uzmanlara göre bu ayda hem sahur hem de iftarda aşırıya kaçmadan beslenmek önemli. Bu tür bir dengeli beslenme orucu daha rahat tutmamızı sağlarken bir yandan da sağlığımızı koruyabiliyor. Peki sofralarımızda neler olmalı, kolay ve pratik tariflerle misafir ağırlamak mümkün mü? Bu sorunun yanıtı Lokma dergisinin Ramazan özel sayısında.

ÇORBADAN SALATAYA

Ramazan geleneklerini sürdürürken aşırıya kaçmamak ve mütevazi sofralar kurmak da önemli. Lokma dergisinin pratik ve lezzetli sofralar için önerileri var. Derginin Ramazan ayına özel tariflerin yer aldığı mayıs sayısında okura çorbadan salataya pratik ve lezzetli tarifler sunuluyor. İşte bu güzel tariften birkaçını bu hafta sizlerle paylaşıyoruz...

BAKLAVA YUFKASINDAN TAHİNLİ SEBZELİ BÖREK

MALZEMELER

6 yaprak baklava yufkası

½ su bardağı tahin

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 kase bezelye

1 adet doğranmış kapya biber

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Her yufkaya fırça ile tahin ve yağ sürüp diğer katı üzerine kapatın. En üste bezelye ve biberi serpin. Tuz, karabiber ekleyin ve rulo şeklinde uçlarını kapatmadan sarın. Pişirme kağıdı serili tepsiye alın ve üzerine zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Kırık mısırlı sebze çorbası

MALZEMELER:

1 adet küp küp doğranmış havuç

1 adet kıyılmış kuru soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet küp küp doğranmış kabak

2 dal kıyılmış pazı

2 diş kıyılmış sarımsak

l Yarım bardak kırık mısır

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

HAZIRLANIŞI: Tereyağını tencereye alın, havuç ve soğanı ekleyin. Üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin. Havuçlar yumuşamaya başlayınca kabağı, pazıyı, sarımsağı ve mısırı ekleyip suyunu ayarlayın.

Mercimekli semizotu yemeği

MALZEMELER:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 adet kıyılmış kuru soğan

1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

¼ su bardağı yeşil mercimek

¼ su bardağı pilavlık bulgur

1 bağ ayıklanmış doğranmış semizotu

2 diş kıyılmış sarımsak

l Tuz

HAZIRLANIŞI: Yağı ve soğanı tencereye alın ve solana kadar kavurun. Salçayı ekleyin karıştırın, kokusu çıkınca pul biberi ekleyin ve karıştırın. Üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edin, tuzunu serpin ve yeşil mercimeği ekleyin. Mercimeklerin açılmasına yakın bulgur, semizotu ve sarımsağı da ekleyin. İkisi de yumuşayana kadar pişirin ve tuzunu kontrol edip altını kapatın.