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Massive Attack Üsküp konserinde Filistin mesajı verdi

Massive Attack Üsküp konserinde Filistin mesajı verdi

14:4129/06/2025, Pazar
AA
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Massive Attack, 26 Haziran'da Sırbistan'daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti
Massive Attack, 26 Haziran'da Sırbistan'daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin'e destek mesajı vermişti

Grup, sahne aldığı birçok ülkede Filistin'e destek vermişti.

Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'daki konserinde Filistin'e destek mesajı verdi. Başkent Üsküp'te bulunan Şehir Parkı'ndaki ARM Stadyumu'nda sahne alan grup, Filistin'de yaşananlara dikkati çekti. İngiliz grup, sahnedeki ekranda Gazze'de yaşanan zulme dikkati çekerken seyirciler de "Özgür Filistin" sloganları attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, fotoğrafı ekrana yansıtıldığı esnada yuhalandı. Massive Attack, 26 Haziran'da Sırbistan'daki konseri de dahil olmak üzere sahne aldığı birçok şehirde Filistin'e destek mesajı vermişti.



#Massive Attack
#Massive Attacak Palestine
#Massive Attack Filistin
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