Masumiyetin incisi

İDİL BAHÇE

Tarihte yer etmiş figürleri anlatmak için yazılan biyografiler ile manevi öneme sahip kişileri anlatan biyografiler arasında fark vardır. Birinde özgürlük ve yorum alanı kısmen fazlayken diğerinde belirli çizgiler ışığında yol alınır. Hassas bir konudur manevi şahsiyetleri romanla anlatmak. Hele ki ders kitapları ve videolar arasında yetişen bugünün çocuklarını düşünürsek onları kitap başında tutmak zorlaşıyor. Bu yükü sırtlayan yazar Nurdan Damla, çocuklar başta olmak üzere herkese dini doğru öğretmek, kıymetli karakterleri tanıtmak için yıllardır kalemiyle çalışıyor. Biricik Dinim İslam, Besmele Hazinesi, 365 Günde Sevgili Peygamberim, Bizim Evde Ramazan, Sebe Kraliçesi Belkıs, Hz. Hatice - Aşka Adanmış Bir Ömür, Sabır ve Vefa Timsali Hz. Zeyneb eserlerinden bazıları. Yeni kitabı ise “Masumiyetin İncisi Hazreti Meryem” adını taşıyor.

ASİL DURUŞ

İffet abidesi Hz. Meryem, tüm zamanların en mükemmel kadını olarak tanımlanır. Dünyevi kaygılara sırt çevirip Allah’a adanmışlığın sembolüdür. Kadim kitabımız Kur’an’da Allah tarafından seçildiği ve dünya kadınlarına örnek gösterildiği bildirilen, aynı zamanda da ismiyle hitap edilen tek kadındır. Kur’an’da Hz. Musa, Hz. İbrahim ve Hz. Nuh’tan sonra en fazla adı geçen dördüncü kişi Meryem’dir, bu ayette olduğu gibi: “O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.” (Tahrîm, 12).

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Kitap sayesinde sadece dinde kadının yerini değil geçmişten günümüze toplumda kadının yeri ile ilgili bilgi ediniyoruz. Hazreti Meryem’in yalnız bir kadın olarak dünyaya çocuk getirmesi, asılsız suçlamalarla incitilmesi, oğlunun peygamber oluşu sürecindeki desteği bir kadın ve anne olarak onun rolünü daha anlamlı kılmaktadır. Meryem, meleğin hitabına mazhar olmuş bir kadın olarak kadınlık âlemine ışık tutmuştur. Kadını dışlayan, öteleyen, azarlayan ve horlayan bir toplumda onun asil duruşu insanlığın onurudur.

ŞEHİRLERDE VE ŞİİRLERDE ADI VAR

Yüzyıllardır dünyanın farklı coğrafyalarında farklı milletten insanların adını verdiği biridir Hz. Meryem. Adı şehirleri de süslemiştir. “Bir ömür boyu yağdın kutlu yağmurlar gibi / Meryem gibi boşandın dört bir yönden gönlüme / Aşk yolunda durmuşum yüce dağlar örneği / Umutlar bulut bulut seraplar küme küme” mısralarının sahibi Sezai Karakoç başta olmak üzere birçok şaire ilham olmuştur. Kitapta üç dindeki kadın profili üzerinden Hz. Meryem’in güzelliğine ve iyiliğine işaret ediliyor. Dışlanan ve beden üzerinden değerlendirilen kadın algısındaki yanlışlar da kendini gösteriyor. İnsanlık tarafından ortak bir kıymet atfedilen Hazreti Meryem’in hayatı sürükleyici dili ve olay örgüsündeki başarılı tasnif bakımından yazarı öne çıkartıyor.