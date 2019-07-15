Matematikten korkmayın

SEVİNÇ ŞAHİN

Bu ay ki seçkimizi çocuk edebiyatında matematik temalı eserlere ayırdık. Bu konuda o kadar çok esere rastladım ki “Keşke benim çocukluğumda da olsaydı bunlar, belki şimdi ben de bir matematikçi olurdum”, diye düşünmeden edemedim. Ya da en azından hesaptan kitaptan daha iyi anlardım. Gelin birlikte, şu tatil günlerinde çocuklarımızın canını sıkmadan, güle oynaya, onlara matematiğin aslında o kadar da korkulacak bir yanı olmadığını gösterelim.

ÇARPIM TABLOSUNDAN BAŞLAYALIM

Seçkimizin ilk eseri Beyaz Balina Yayınları’ndan. Kitabın adı 7×9=EYVAH! Yazarımız, 3. Sınıf öğrencisi Çakıl’ın matematik derslerinin korkulu rüyası çarpım tablosuyla yaşadıklarını kitabına konu almış. Çakıl, kendinden küçüklerin bile çarpım tablosunu nasıl öğrendiklerine çok şaşırıyor ve kendisini bu konuda çok kötü hissediyor. Fakat etrafında onun bu durumunu fark eden ve onun da başarmasını isteyen ailesi ve arkadaşları var. Ve onlar ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Çakıl da bu şansı sonuna kadar kullanıyor ve başarıyor. Nasıl mı? Onu da kitabı okurken keşfedeceksiniz. Bu kitabın Amerika Kütüphaneler Birliği Dikkate Değer Çocuk Kitapları listesine alınmış bir kitap olduğunu da şuraya not olarak bırakalım.

DÜŞTEN PROBLEMLER

Paolo’nun Düş problemleri’nin yazarı ise Stefano Bordiglioni. Can Çocuk’tan çıkan kitap oldukça eğlenceli sorular soruyor. “Saniyede 0,0025 l su damlatan bir musluğun, Bay Rossi’nin 2,8 hl hacme sahip küvetinin üçte birini doldurması için ne kadar zaman gerekir? Sorular:

REKLAM

1) Fakat Bay Rossi musluğu tamir edemez miydi?

2) Bay Rossi küveti damla damla doldurmak yerine neden musluğu sonuna kadar açmıyor?

3) Neden Bay Rossi küvete girip banyo yapmak yerine duş alıp çıkmıyor?

4) Sen haftanın hangi günü duş alıyorsun?

5) Saçlarını yıkamaktan hoşlanıyor musun?

6) Şampuanın gözlerini yakıyor mu?”

Bu soru matematikle baş etmenin bir yolunu bulmaya çalışan Paolo’nun defterinden. Paolo kırmızı defterini böyle sorularla dolduruyor; musluk problemleri, çiftçi problemleri, kesir problemleri. Bazı çocuklar sandığımızdan çok daha güçlü olabiliyorlar ve bizi şaşırtıyorlar. Paolo da onlardan biri. Paolo’nun defteri, arkadaşları ve daha sonra da öğretmeni tarafından keşfedilince bakın bakalım neler oluyor.

ZEKA VE HAYAL GÜCÜ GELİŞİYOR

Tudem Yayınları’ndan çıkan Boborildo Problemleri Eva Furnari’nin eseri. Sizi kahramanlarımızla tanıştırayım, onlar matematik kahramanları: Boborildolar! Boborildolar, birbirinden komik problemlerine matematiksel çözümler ararken öyle şeyler yapıyorlar ki; en önemlisi de okurları kendi problemlerinin çözümünün içine katıyorlar bir anda. Bunun nasıl olduğunu daha hiçbir okur anlamış değil. Boborildolara göre problem çözmek çocuk oyuncağı, bu onların işi. Pek çokları için bu çözümler akıl almaz, sıra dışı gelebilir ama aslında hiç te öyle değil. Matematiğin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteren okuyucunun ilgisini sonuna kadar canlı tutmayı başaran bu eserle çocuklar hem eğleniyor hem de zekalarını ve hayal güçlerini geliştiriyorlar.

REKLAM

KRALİÇEYİ KURTARACAĞIZ

Seçkimizin dördüncü kitabı Günışığı Kitaplığı’ndan, Kraliçeyi Kurtarmak. Kahramanımız Aleks’in birçok çocuk gibi matematikle başı dertte. Bununla baş etmenin yollarını ararken bir gün yolda bulduğu bir kalemin matematik problemlerini kolayca çözdüğünü fark eder. Bu kalem onun en değerli varlığı olur artık. Sınavlardaki başarısıyla mutlu mutlu yaşarken gizem dolu bir kitap, kahramanımız Aleks ve arkadaşlarını sayılar dünyasında maceralarla dolu bir yolculuğa çıkarır. Kötü kalpli bir kral tarafından esir alınan Zümrüt Kraliçe’yi kurtarmak zorundadırlar ama tam 400 tane problemi çözerek. Eser çocuklara sizler de yapabilirsiniz mesajını verirken aynı zamanda, matematiğin hayatın içinde olduğu vurgusu yapılarak birçok çocuğun belleğinde yer eden “Ne işime yarayacak?” sorusuna da yanıt verir niteliktedir.

LAFEBESİ MATEMATİKÇİ

Erdem Çocuk’tan çıkan Lafebesi Matematikçi de bir hayli güzel bir eser. Ah matematik! Ah! Aslında bu matematiğin bize böyle ah çektirmesi, yıllarca beynimize kodlanan “zor” kelimesinin sonucu. Lafebesi Matematikçi üç kitaptan oluşuyor. Şekiller Krallığı’na Yolculuk, Kesirler Hayat Kurtarır mı?, Zihnimdeki Hesap Makinesi. İsimlerinden de anlaşılacağı gibi her kitapta matematiğin bir bölümü işlenmiş. Kitabın baş kahramanı Karel ve arkadaşları çektiğimiz “ah” ları azaltmanın bir yolunu bulmuşlar. Kitapları okurken matematiğe bakış açınızın değişeceğine emin olabilirsiniz. Zaten birçok şey bu bakış açısıyla ilgili değil mi? Karel matematik dehası bir kız. Arkadaşlarıyla birçok maceralar yaşarken bu dahi yönünü kullanıyor ve arkadaşlarına da birçok şey öğretiyor, mesela; zihinden hesap yapmanın kolay yollarını. Ondan matematiğe dair hepimizin öğreneceği çok şey var.

REKLAM

Matematikle ilgili çocuk edebiyatı seçkimize ilerleyen zamanlarda devam edeceğim. Keyifli okumalar dilerim.