Hayat Mazotun bir tahlili
KÜLTÜR SANAT

Mazot’un bir tahlili

Türkiye’nin yaşayan en büyük şairlerinden biri olan İsmet Özel’in Mazot şiirinin tahlili Ketebe Yayınları’ndan çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazot’un bir tahlili
İsmet Özel

Türkiye’nin yaşayan en büyük şairlerinden biri olan İsmet Özel’in Mazot şiirinin tahlili Ketebe Yayınları’ndan çıktı. “İsmet Özel’in Mazot’u Bir Tahlil” isimli kitabın yazarı Ertan Örgen; kapitalist düzeni ve sömürgeciliği eleştiren “Mazot”un edebiyat tarihindeki yerini, 1960 sonrasının baskın siyasallaşma atmosferini, edebiyat alanındaki yankılarını ve şiirin nasıl okunduğunu pek çok açıdan inceliyor. Türk edebiyatı ve düşünce dünyasına büyük katkıları olan İsmet Özel’in 1970 yılında yayımladığı “Mazot” şiiri, İslami karakterini oluşturduğu yıllarda dünya sisteminin Türkiye’ye neler dayattığını dile getiren etkileyici bir şiirdir. Şair, şiire isim olarak seçtiği Mazot kelimesiyle ne anlatmak istediği konusunda da ipuçları verir: Mazot, sanayinin vazgeçilmez parçası olan makinenin olmazsa olmazıyken, çevreye de oldukça zararlıdır. Mazot bir yandan da Özel’in şehir hayatında katlanmak zorunda kaldığı olumsuzlukları simgeler.

İsmet Özel'in Mazot'u
İsmet Özel'in Mazot'u

Şiirden bir bölüm

“sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde

bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir

bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin

yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir

çarpıntısız dakikası olur mu devrimcinin

ki

ölüm

her yerde uyanıktır”

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