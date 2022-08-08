Mazot’un bir tahlili

Türkiye’nin yaşayan en büyük şairlerinden biri olan İsmet Özel’in Mazot şiirinin tahlili Ketebe Yayınları’ndan çıktı. “İsmet Özel’in Mazot’u Bir Tahlil” isimli kitabın yazarı Ertan Örgen; kapitalist düzeni ve sömürgeciliği eleştiren “Mazot”un edebiyat tarihindeki yerini, 1960 sonrasının baskın siyasallaşma atmosferini, edebiyat alanındaki yankılarını ve şiirin nasıl okunduğunu pek çok açıdan inceliyor. Türk edebiyatı ve düşünce dünyasına büyük katkıları olan İsmet Özel’in 1970 yılında yayımladığı “Mazot” şiiri, İslami karakterini oluşturduğu yıllarda dünya sisteminin Türkiye’ye neler dayattığını dile getiren etkileyici bir şiirdir. Şair, şiire isim olarak seçtiği Mazot kelimesiyle ne anlatmak istediği konusunda da ipuçları verir: Mazot, sanayinin vazgeçilmez parçası olan makinenin olmazsa olmazıyken, çevreye de oldukça zararlıdır. Mazot bir yandan da Özel’in şehir hayatında katlanmak zorunda kaldığı olumsuzlukları simgeler.
Şiirden bir bölüm
“sana yaşamak düşer çarkların gövdesinde
bin demir kapıyla hesaplaşmaktan omzun çürümelidir
bin çeşit güneşle ovulmalıdır gaddar ellerin
yürü yangınların üstüne, kendi alevini de getir
çarpıntısız dakikası olur mu devrimcinin
ki
ölüm
her yerde uyanıktır”