Mecidi'den İsrail ve ABD'ye tepki

İranlı yönetmen ve yapımcı Mecid Mecidi, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
İran’ın, İsrail ve ABD’ye karşı verdiği mücadelenin önemine değinen Mecidi, “Bugün büyük İran, çocukları öldüren İsrail’e ve ABD hükümetinin hegemonik politikalarına karşı, dünyanın tüm ezilmiş ve acı çeken insanları adına dimdik duruyor ve direniyor” ifadelerini kullandı. Mecidi, “Bu mücadelede ön cephe sadece askeri savaş alanları değil, aynı zamanda sıradan insanların savunmasız evleri, hastaneler ve umuttan başka sığınağı olmayan çocukların okullarıdır” dedi.