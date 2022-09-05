Mehmet Ali Erbil: Eşcinsellik sapkınlıktır

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücade eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Erbil, birçok ünlü ismin desteklediği LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini açıkça dile getirdi. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır" diye konuştu.

'Gençlerimizi korumalıyız'

Ünlü isimlerin bunu desteklemesinin yanlış olduğunu söyleyen Erbil, "Eşcinsellik benim için sapkınlıktır. Benim de 16 yaşında oğlum var. Böyle sapkınlardan gençlerimizi korumalıyız. Eşcinsellerin yaşamlarına saygı duyuyorum ama bunun bayraktarlığı yapılmamalı.

'Sanatçılarımız daha özenli olmalı'

Sanki güzel bir şeymiş gibi göstermek yanlış. Bizim adetlerimizde böyle bir şey yok. Sanatçılarımız daha özenli olmalı" ifadelerini kullandı.

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'Avrupa'nın çok ilerisindeyiz'

Türkiye’nin sağlık sistemini övdüğü için daha önce linç edilen Mehmet Ali Erbil, “İstedikleri kadar linç etsinler. Hizmeti övüyorum ben. Türkiye AK Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı. Şehir hastanelerimiz çok güzel. Eskiden hastaneler hastaları kapıya koyardı, şimdi mağdur olmuyor kimse. Sağlık Bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim, sağlığım bozulduğunda da devletim bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz" dedi.

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'20 yıldır gelinen nokta ortada'

Türkiye'nin AK Parti yönetimindeki son 20 yılda rönesans yaşadığına belirten Erbil, "Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı. AK Parti yaptı diye bu yapılanları söylemeyecek miyim? Kim hizmet ederse bunu söylerim. Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse yadsıyamaz. 20 yıldır gelinen nokta ortada. Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor. Yunanistan başını kaldırmaya kalktı, Milli Savunma Bakanımız F 16 ile onlara güzel cevap verdi" ifadelerini kullandı.

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