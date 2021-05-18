Mehmet Ali Erbil'den Filistin'de yaşananlara sessiz kalan sanatçılara tepki: Çakma komünistler sahte solcular bu din mezhep meselesi değil
Mehmet Ali Erbil, telefonla katıldığı bir televizyon programında Filistin'e yapılan hain saldırılar ile ilgili sessizliği koruyan ve öldürülen insanlar ile ilgili hiçbir tepki vermeyen ünlülere seslendi. Erbil, bu kişileri 'çakma komünistler' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: ''Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların.''
Mehmet Ali Erbil, bir magazin programına telefonla bağlandı. Erbil, İsrail’e tepki gösterdi. Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, dünyanın gözü önünde öldürülen insanlara ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalan ünlü isimlere şu ifadelerle seslendi:
“Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle. Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum”