Mehmet Ali Erbil'den Filistin'de yaşananlara sessiz kalan sanatçılara tepki: Çakma komünistler sahte solcular bu din mezhep meselesi değil Mehmet Ali Erbil, telefonla katıldığı bir televizyon programında Filistin'e yapılan hain saldırılar ile ilgili sessizliği koruyan ve öldürülen insanlar ile ilgili hiçbir tepki vermeyen ünlülere seslendi. Erbil, bu kişileri 'çakma komünistler' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: ''Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların.''

Haber Merkezi 18 Mayıs 2021, 09:04 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2021, 09:13 Yeni Şafak