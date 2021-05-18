Hayat Mehmet Ali Erbilden Filistinde yaşananlara sessiz kalan sanatçılara tepki Çakma komünistler sahte solcular bu din mezhep meselesi değil
AKTÜEL

Mehmet Ali Erbil'den Filistin'de yaşananlara sessiz kalan sanatçılara tepki: Çakma komünistler sahte solcular bu din mezhep meselesi değil

Mehmet Ali Erbil, telefonla katıldığı bir televizyon programında Filistin'e yapılan hain saldırılar ile ilgili sessizliği koruyan ve öldürülen insanlar ile ilgili hiçbir tepki vermeyen ünlülere seslendi. Erbil, bu kişileri 'çakma komünistler' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı: ''Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele. Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların.''

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mehmet Ali Erbilden Filistinde yaşananlara sessiz kalan sanatçılara tepki: Çakma komünistler sahte solcular bu din mezhep meselesi değil
Mehmet Ali Erbil

Mehmet Ali Erbil, bir magazin programına telefonla bağlandı. Erbil, İsrail’e tepki gösterdi. Filistin’e yapılan hain saldırıları kınayan Erbil, dünyanın gözü önünde öldürülen insanlara ve Filistin'de yaşananlara sessiz kalan ünlü isimlere şu ifadelerle seslendi:

  • “Vicdanlara sesleniyorum: Almanya soykırım yaptığında dünya sessiz kalmadı. Ama Filistin’de 6 aylık çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Hiçbir suçu olmayan insanlar öldürülüyor. Bütün dünya buna sessiz kalıyor. Bu din, mezhep meselesi değil insani bir mesele.Hiç paylaşmayan ünlülere; özellikle çakma komünistlere, sahte solculara sesleniyorum. Hiçbir tanesinin sesi çıkmıyor o tiyatrocuların. Rahmetli Deniz Gezmiş Filistin’e gitti üç kişiyle. Bu sakat halimle bana silah verseler bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum”

İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi
HAYAT
İsrail dünyaca ünlü isimlerin Filistin'e destek mesajlarını sildirdi: Silmeyenleri hedef gösterdi

Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
OYNAT 00:40
Mehmet Ali Erbil: Amerika'ya da gittim, bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil tedavisinin sürdüğü hastanede canlı yayın yaparak, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'deki sağlık sistemini öven ve dünyanın hiçbir yerinde böyle hizmetin olmadığını söyleyen Erbil, bir Amerika ziyaretinde başına gelenleri anlattı.

Amerika'da atak geçirdiğini söyleyen ünlü sunucu, hiçbir şekilde hastanelerinden hizmet alamadığını yurt dışında sağlık sisteminin çökmüş olduğundan bahsetti.

İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
FOTOĞRAF 14
Title
Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıktı.
Title
Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntülerini paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu.
Title
İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.
Title
Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun” denildi.
Title
Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti.
Title
Hadid, ayrıca İsrail'in saldırılarında ABD'nin de payı olduğunu belirterek, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullanmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İşgalci İsrail Filistin'e destek veren ünlü model Bella Hadid'i hedefe koydu
Filistin kökenli olan ABD'li ünlü model Bella Hadid, eli kanlı İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için sokağa çıkması sonrası İsrail devletinin resmi Twitter hesabında hedef gösterildi.


Abone Ol Google News
Öğledensonraya dikkat!

Öğleden
sonraya dikkat!

​Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı.
Konumunuriske at ve konuş

Konumunu
riske at ve konuş

ABD'li ünlü isimlerden Filistin çağrısı.
“Zımni ortak” bakanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor

​Kocaeli'de beş katlı binada çökme tehlikesi.
İsrail'den yeni saldırı

İsrail'den yeni saldırı

Gazze'de konutları, güvenlik merkezini ve tarım arazisini vurdu.

Durum<br>endişe verici

Durum
endişe verici

​Dünya Sağlık Örgütü'nden Filistin açıklaması.
Göçmen akını

Göçmen akını

​Son 24 saatte yaklaşık 5 bin Faslı İspanya'ya geçti.
Büyük operasyonu <br>Erdoğan duyurdu

Büyük operasyonu
Erdoğan duyurdu

​PKK'nın Suriye'deki 1 numarası öldürüldü.
Gördüklerimi anlatamam

Gördüklerimi anlatamam

Gazze'de ambulans şoförlüğü yapan İfani yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor.
Bu çığlığı duyun

Bu çığlığı duyun

'​Bizler çocuğuz, bombalardan korkuyoruz.'
İsrail savaş suçu işliyor

İsrail savaş suçu işliyor

​On binlerce kişi Filistin için tek ses.
Askeri destek verin

Askeri destek verin

​Müslüman ülkelere Filistin çağrısı.
Kanlı elleriyle tarih yazıyor

Kanlı elleriyle tarih yazıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a sert tepki.
İsrail yakında <br>UCM'de yargılanır

İsrail yakında
UCM'de yargılanır

'​Uluslararası hukuka göre Filistin bir devlettir.'
İşgal ordusu <br>durmaksızın saldırıyor

İşgal ordusu
durmaksızın saldırıyor

​Gazze'de 61'i çocuk, 212 Filistinli şehit oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.