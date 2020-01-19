Hayat Mehmet Öz bu kahvaltıyı sevecek
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Mehmet Öz bu kahvaltıyı sevecek

Geçtiğimiz hafta sabah uyanır uyanmaz kahvaltı yapmak yerine öğlen ve sabah kahvaltısını buluşturan Brunch’ın daha sağlıklı olduğunu iddia eden doktor Mehmet Öz’e kızan da oldu hak veren de. Beykoz’da hizmet veren Doğal Dükkan Öz’e hak verenlerin seveceği sofralardan. Giresun’dan gelen otlardan yapılmış lezzetler, muhlama, çay ve doğal içeceklerin yanında çorbası, pidesiyle gözleri ve gönülleri fethediyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tirebolu’da doğan Kavacık’ta İstanbullularla buluşan Doğal Dükkan, hem kahvaltı hem de öğünlerde hizmet veriyor. Karayemiş, taflan, yaban kirazı, bal, sakarca, dikenucu, balık, lahana gibi onlarca tarımsal ve hayvansal ürün, geçmişten bugüne taşınan yöntemlerle servis ediliyor. Karadeniz başta olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen doğal ürünleri misafirleriyle buluşturan işletme sahibi Şevket Alaeddinoğlu, bölgeye ve insanlara faydalı olmak için yola çıktıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Kendi halinde yetişen ürünler doğada kayboluyor. Bir organizasyon kurup bu ürünleri ekonomiye kazandırmayı hedefledik. Bunları köylülere toplasın, kurduğumuz organizasyonda tüketiciyle buluşturalım ve tüketiciden gelen katma değeri de köylülerle paylaşalım istedik. Doğal tüketmek için doğal üretmek gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Gayemiz, ulaştığımız bölgeye ve herkese fayda sağlamak” diyor.

Şevket Alaeddinoğlu

DEDELERİMİZİN YEDİĞİ ÜRÜNLERİ TOPLUYORUZ

Restoran ve kafe olarak hizmet veren Doğal Dükkan kahvaltılıktan pideye, tatlıdan yöresel lezzetlere her ürünü katkısız hazırlıyor. Dilediğiniz tadı, paketlenmiş olarak da satın alabiliyorsunuz. Yüzlerce kişiye ekmek imkânı sunan ve yaptıkları işe sosyal sorumlukuk gözüyle baktıklarına değinen işletme sahibi, “Giresun’da, Rize’de, Trabzon’da belirli köylerimiz, ulaşabildiğimiz insanlar var. Beykoz halkından da hodan alıyoruz. Trabzon’da tomara denir. Bunun dışında kayısı, nar ekşisi, soğuk sıkım zeytinyağı gibi tek ürün aldığımız yerler de var. Allah’ın bahşettiği verimli toprakları kullanmamız gerekiyor. Kendiliğinden yetişen, geleneksel ürünler var. Çoğu toprağa gidiyor, çürüyor. Üretim maliyeti yok, emek yok, kendiliğinden yetişmiş. Dedelerimizin yediği ürünleri topluyoruz. Geçmişte toplayıp yediğimiz ürünleri bugün salamura ediyoruz, yağla kavurup servis ediyoruz. Mutfakta da geçmişten gelen yöntemleri kullanıyoruz” diyor.

ÜRÜNLER İNSANLARI YANILTIYOR

Doğal ürünlerin dünya çapında revaçta olduğunu hatırlattığımız Alaeddinoğlu, şunları anlatıyor: “Vücudumuzun sindirim şifresi var. Besinlerin tanınması gerekiyor ki şifre çözülsün, vitamini, minerali değerlendirilsin. Günümüzde ürünlerin ömrünü uzatmak için, insanları yanıltmak için gıda boyası vs kullanılıyor. Ürün başkalaşıyor ve vücut tanımak için zaman harcıyor. Bu da mutsuzluk yaratıyor, gününüz etkileniyor, enerjinize yansıyor. Ne olduğu belli olmayan margarin geliyor sofralarımıza örneğin, eskiden yoğurt kaymağından tereyağ yapıyorduk. Doğal Dükkan’da o da var. Varolan ürünleri toplatıyoruz.”

Organik kelimesi aldatmasın

Fotoğraf: Arşiv

Organik gıda tanımının suistimallere yol açtığına dikkat çeken Şevket Alaeddinoğlu fahiş fiyatlar verilen ürünlerin sosyal dengeleri sarstığını, ekonomik farklılıklar oluşturduğunu, haksız kazanca sebep verdiğini söylüyor. Fiyatlandırmadaki aşırılığıişaret eden Alaeddinoğlu, şunları söylüyor: “Kaynağından bir birime alınan ürün, organik adı altında beş birime satılıyor. Her ürün değerinde satılmalı. Burada aldatmaca var. Tüketici, alışveriş yaptığı yere ve ürüne güvenmeli. Disiplin ve denetimi de sağlayıp üretim yapıyoruz. Kesilecek hayvanlarımızı gidip beğeniyoruz. Bu kısa hayatta insanları mutlu etmeye ve dürüst yaşamaya çalışıyoruz.”

Karalahana kimliğimiz

  • Ahşap ve yeşilin buluştuğu Doğal Dükkan, Karadeniz yöresini hatırlatıyor. Çocukluğu Karadeniz’de geçen Şevket Alaeddinoğlu, “Karalahana bizim kimliğimiz” derken menüde galdirik, turşu kavurması, mısır ekmeği ile tavası, buğulaması, ızgarasıyla hamsi çeşitleri dikkat çekiyor. Ayrıca her sofranın olmazsa olmazı çorba, köfte, fasulye, et yemekleri de dükkana has lezzet farkıyla tadılmayı bekliyor.
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