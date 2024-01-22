Meksika’dan Filistin’e: Duvara da işgale de hayır

Ramallah ile Kudüs’ü ayıran Kalendiya askeri kontrol noktasındaki ayrım duvarının yakınındaki gösterisinin ardından açıklama yapan Vega, “Meksika’dan Filistin’e, daha fazla duvara, daha fazla sınıra, daha fazla ırkçılığa hayır, daha fazla işgale hayır” ifadelerini kullandı. İsrail medyasının kendisini terörizmle suçladığını ve yerleşimcilerden kendisine saldırıp sınır dışı etmelerini istediğini belirten Vega, bu işgalin sona ermesi ve bu duvarın yıkılması gerektiğini ifade etti.

“İşgalci İsrail Gazze Şeridi’nde soykırım, Batı Şeria’da ise etnik temizlik savaşı yürütüyor” diyen Vega, yaptığı sanatsal gösteriye ilişkin şunları söyledi: “Dansa benzer bir performans sergiliyorum. Gösterimde duvarda bir çatlak arıyor ve zeytin ağaçları duvarı kırıncaya kadar zeytin çekirdekleri ekerek bu çatlağı kırıp nasıl içeri girebileceğimi gösteriyorum. Çünkü zeytin ağaçları bir çıkış yolu bulmak için her yolu arayan ağaçlardır. Yaptığım şey, duvarı kırmak ve herhangi bir şekilde onu aşmak için sembolik bir eylem.” İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’ndaki Özgürlük Tiyatrosu ile birlikte “Nekbe... Bir Bedenin Hafızası” adlı gösteriye katılmak üzere, 2 Ekim’de Batı Şeria’ya geldiğini aktaran Sanatçı, İsrail güçleri tarafından Cenin’e defalarca yapılan baskınlar nedeniyle gösteriyi gerçekleştiremediğini söyledi.