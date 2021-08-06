Hayat Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı 50 koyun telef oldu
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Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı: 50 koyun telef oldu

Nevşehir'de besici Cemil Abay, 100 koyununu otlamaları için meraya götürdü. Koyunların otladığı sırada merayı bir anda kurt sürüsü bastı. 50 koyun kaçmayı başarırken, 50 koyun kurtlar tarafından telef edildi.

Haber Merkezi DHA
​Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı: 50 koyun telef oldu
Bölgede bulunan koyunların bir kısmı kaçarken kaçamayanlar telef oldu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde besicilik yapan Cemil Abay, koyunlarının uğradığı kurt saldırısı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Abay'ın koyunlarını otlatmak için meraya çıkardığı sırada bir anda saldıran kurtlar, 50 koyunu öldürdü. Bölgede bulunan diğer koyunlar ise kaçmayı başardı.

İŞ MAKİNESİYLE GÖMÜLDÜLER
Abay, 100 koyununu otlatmak için Aşağıbarak köyündeki meraya götürdü. Koyunlar, merada otlarken, bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Ölen koyunlar iş makinesiyle gömüldü.

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KÖYLÜLER BULUNMALARINA YARDIM ETTİ
Olayla ilgili konuşan Aşağıbarak köyü muhtarı Yaser Kavak, "Besici Cemil Abay arkadaşımızın koyunları merada çok sayıda kurdun saldırısında öldü. Saldırı sonrasında panikleyen 50 koyun da mera alanından kaçmış. Köylülerimizin yardımıyla koyunlar bulundu. Bu yönde ortaya konulan dayanışma gerçekten önemli. Köylü kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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Koyun sürüsüne yıldırım düştü: 150 koyun telef

Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
OYNAT 00:44
Ankara'da sele kapılan 64 koyun telef oldu
Ankara'nın Bala ilçesinde sağanak yağış ve dolu sonrası oluşan sele kapılan 64 koyun telef oldu. Bazı tarım alanları hasar gördü.

Sürü sahibi Yılmaz, sele yakalanan hayvanlardan bazılarını telef olmadan kurtarmaya çalıştı.

Sel sonrası olay yerine gelen AFAD ve Bala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı. Ahmet Yılmaz'a ait telef olan hayvanların da tutanak altına alındığı belirtildi.


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