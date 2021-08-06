​Merada otlayan koyunlara bir anda kurt sürüsü saldırdı: 50 koyun telef oldu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde besicilik yapan Cemil Abay, koyunlarının uğradığı kurt saldırısı nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Abay'ın koyunlarını otlatmak için meraya çıkardığı sırada bir anda saldıran kurtlar, 50 koyunu öldürdü. Bölgede bulunan diğer koyunlar ise kaçmayı başardı.
İŞ MAKİNESİYLE GÖMÜLDÜLER
Abay, 100 koyununu otlatmak için Aşağıbarak köyündeki meraya götürdü. Koyunlar, merada otlarken, bir anda gelen kurtların saldırısına uğradı. Ölen koyunlar iş makinesiyle gömüldü.
KÖYLÜLER BULUNMALARINA YARDIM ETTİ
Olayla ilgili konuşan Aşağıbarak köyü muhtarı Yaser Kavak, "Besici Cemil Abay arkadaşımızın koyunları merada çok sayıda kurdun saldırısında öldü. Saldırı sonrasında panikleyen 50 koyun da mera alanından kaçmış. Köylülerimizin yardımıyla koyunlar bulundu. Bu yönde ortaya konulan dayanışma gerçekten önemli. Köylü kardeşlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.