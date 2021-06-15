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Meraklı çocuklara cevap: Acaba Bu Nedir?

Merak duygusunu her sayfada canlı tutan rengârenk çizimler eşliğinde –embriyonik gelişim, DNA araştırmaları, doğal seçilim gibi konuyla ilgili bilimsel temellerin de ayrıntılarıyla ayrıca ele alındığı kitapta– dünya üzerindeki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak hikâyeyi okuyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meraklı çocuklara cevap: Acaba Bu Nedir?
Acaba Bu Nedir?, Paola Vitale, KÜ Çocuk Yayınları

Koç Üniversitesi Çocuk (KÜ Çocuk) tarafından yayımlanan “Acaba Bu Nedir?”de, bir biyolog ve bir ressam, hücrelerdeki uzun yolculuğun izlerini arıyor. İtalyanca aslından çevrilen kitapta, yeryüzündeki tüm yaşamın ortak hikâyesini okuyoruz. Biyolog Paola Vitale ile ressam Rossana Bossù’nun işbirliği sonucu ortaya çıkan Acaba Bu Nedir?’de, yeryüzündeki yaşamın kökenine doğru, hücrelerde uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Merak duygusunu her sayfada canlı tutan rengârenk çizimler eşliğinde –embriyonik gelişim, DNA araştırmaları, doğal seçilim gibi konuyla ilgili bilimsel temellerin de ayrıntılarıyla ayrıca ele alındığı kitapta– dünya üzerindeki tüm canlıları birbirine bağlayan ortak hikâyeyi okuyoruz.

Acaba Bu Nedir?

Paola Vitale,

Resimleyen: Rossana Bossù

Çeviren: Burçak Taşkın

KÜ Çocuk Yayınları

Nisan 2021

48 sayfa

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