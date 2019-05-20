Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Mersinin kerebiçi tescillendi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Mersin'in kerebiçi tescillendi

Mersin'de ramazanın sofralardaki vazgeçilmez tatlısı olmasıyla tanınan ve son yıllarda ünü Türkiye geneline yayılan kerebiç, coğrafi işaret tescil belgeli bir ürün haline geldi.

Haber Merkezi AA
Mersin kerebiçi
Mersin kerebiçi

Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla çeşitli mutfak kültürlerinin bir araya geldiği kentte, coğrafi işaret tescil belgesi bulunan "Tarsus humusu", "Mut zeytinyağı","Tarsus sarıulak zeytini", "Mersin cezeryesi" gibi ürünlerin yanına bir yenisi daha eklendi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının (MTSO) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, doğallığı ve hafifliğiyle damakları tatlandıran kerebiçe Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kentin adıyla coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Hamurun irmik, yağ, karbonat ve şekerle yoğurulmasından sonra damak zevkine göre fıstıklı ya da cevizli olarak usta ellerde lezzet bulan kerebiç, üzerine çöven otu köklerinden yapılan kaymak dökülerek servis ediliyor.

Artık 'Mersin kerebiçi' olarak tanıtılacak

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, yaptığı açıklamada, kerebiç için 2017'de tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.

Kentle özdeşleşen ürünün tescilinin alınmasını çok önemsediklerini aktaran Kızıltan, "Kerebiç denildiğinde aklımıza Mersin gelecekti. Bu anlamda oda olarak coğrafi işaret tescil belgesi için çalışma başlattık. 2 yıllık bir sürecin ardından belgeyi aldık ve ürün tescillendi. Kerebiç artık Mersin'in tescili sembollerinden biri oldu" diye konuştu.

Kızıltan, tescil edilen ürünlerin ait oldukları kent ve bölgelerin adıyla markalaştığını vurgulayarak, "Ürün bu süreçten sonra 'Mersin kerebiçi' olarak tanıtılacak. Kerebiç denildiğinde akıllara kentin adı geleceği için bunun muazzam bir değeri var" dedi.

REKLAM

Kentteki üreticilerin tescil haberiyle büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kızıltan, şöyle devam etti:

"Biz kerebiçi yurt içinde ve dışında yaptığımız etkinliklere götürüyoruz, orada görüştüğümüz kişilere ikram ediyoruz. Bunun gibi etkinliklerde tanıtımın çok büyük etkisi oluyor. Mersin'e gelen heyetlere de tanıtımını yapıyoruz. Gastronomi alanında kısa filmlerimiz oluyor. Bu uygulamaların içerisinde yer veriyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Artık sektörün içerisinde yer alanlar da ellerini taşın altına koyacaklar. Bizler de gıda fuarlarına katılanları destekleyeceğiz. Mersin kerebiçinin reklamını yapmaya çalışacağız."

Kızıltan, kentin son dönemlerde yöresel ürünler adına aldığı coğrafi işaret tescil belgeleriyle gastronomi alanında atağa geçtiğinin altını çizerek, Mersin kerebiçini uluslararası birçok platformda tanıtıp, ürünün adını dünyaya duyuracaklarını sözlerine ekledi.

Yılın her döneminde talep görüyor

Kentte 1978 yılından bu yana kerebiç üretimini yapan bir firmanın işletmecesi Zülküf Taş da geçmişte sadece "Ramazan tatlısı" olarak bilinen ürünün son yıllarda farklı kentlerden gelen taleplerle yılın 12 ayında da tüketilmeye başlandığını aktardı.

Taş, yıllardır binbir emekle üretimini yaptıkları kerebiçin tescillenmesiyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Bizim için çok güzel bir duygu. Ortada bir emek var. Bunu ilerletmeye çalışıyoruz. Şu aşamada ilerleyen süreçler için daha iyi işler yapmayı istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır kerebiç ustalığı yapan İtidal Polatlıoğlu da günün ilk ışıklarıyla geldikleri imalathanelerde üretimi için yoğun çaba gösterdikleri ürünün coğrafi işaret tescil belgesi almasının sevincini yaşadıklarını ifade etti.

REKLAM

Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım
HAYAT
Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi için geri sayım

Görme engeli Kur'an-ı Kerim aşkından alıkoymadı
HAYAT
Görme engeli Kur'an-ı Kerim aşkından alıkoymadı

Ağlayan gelinlerin görsel şöleni
HAYAT
Ağlayan gelinlerin görsel şöleni
En acı veda

En acı veda

Minik Nurcan'ın cenazesi Kars'ta defnedildi.
Huaweiden kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması

Huawei'den kullanıcılarını rahatlatacak Google açıklaması
Polisten filmgibi operasyon

Polisten film
gibi operasyon

​Polis durdurmak için camdan içeri atladı, zanlılar içinde polis olan araçla kaçtı.
Evdeki isme gözaltı

Evdeki isme gözaltı

Ünlü işadımının evine giren zanlılar kasayı soymuştu.
Koparan yandı

Koparan yandı

'Ayı Gülü'nü koparana 60 bin lira ceza.
Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

Her türlü tehlikeyi göze alıyorlar

​Bin 700 rakımlı dağa çıkıp toplanıyor, kilosu 3 TL.
'Patır patır dökülüyoruz'

'Patır patır dökülüyoruz'

Karlov suikastı sanığının avukatına FETÖ'den iddianame.

Galatasaray'a <br>'dev' rakipler

Galatasaray'a
'dev' rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu.

Bekleyin ve görün

Bekleyin ve görün

Huawei yasağının ardından Çin'den önlem uyarısı.
Rusya'ya<br>'İdlib' telefonu

Rusya'ya
'İdlib' telefonu

​Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
İlk seferi için<br> geri sayım başladı

İlk seferi için
geri sayım başladı

​​Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Almanya, Fransa, İngiltere, Kore, Çin ve Japonya...
Atina'da kritik zirve

Atina'da kritik zirve

​Türk ve Yunan heyetleri Ege Denizi için Atina'da buluşacak.
15'inin<br>fiyatı düştü

15'inin
fiyatı düştü

Marketlerdeki fiyat değişimleri incelendi.
249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

249 FETÖ'cüye gözaltı kararı

​Dışişleri Bakanlığı'nda FETÖ'nün sınav yolsuzluğuna soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.