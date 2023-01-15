Mesele sadece katili bulmak mı?

Erdem Dönmez

Türk romanının ilk örneklerinin verildiği 19. yüzyılın son çeyreğinde Ahmed Midhat Efendi’nin Esrar-ı Cinayat’ıyla tanıdığımız polisiye edebiyat, ortaya çıktığı dönemden itibaren her türlü okurun ilgisini çekmiştir. Sultan II. Abdülhamid’in bu türe düşkünlüğü ve döneminde kendisine sunulmak üzere pek çok polisiye roman çevrildiği dikkate alınırsa suç edebiyatının Midhat Efendi’den itibaren nasıl hızla yükselip yaygınlaştığı görülür. Meşrutiyet’ten itibaren “onparalık öyküler”le popülerliği artan polisiye eserler, tefrika edildiği gazetelerin tirajlarının artmasında büyük ölçüde pay sahibi olmakla beraber yazarlara kazanç kapısı da olmuştur. Türk polisiye edebiyatı üzerine en kapsamlı çalışmaya sahip olan Erol Üyepazarcı’nın iki ciltten oluşan Korkmayınız Mister Sherlock Holmes! Türkiye’de Polisiye Romanın 125 Yıllık Öyküsü (1881-2006) adlı çalışmasına göz atıldığında, türün ne yoğunlukta üretilip tüketildiği görülür. 2006’dan bugüne uzanan süreçte de polisiye eserlerin sayısı katlanmakla beraber klasik yöntemlerden daha farklı biçimde özgün bir kurguya kavuştuğu da dikkat çeker.

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POPÜLER EDEBİYATA FARKLI BİR BAKIŞ

Popüler edebiyatın en çok tercih edilen türü olan polisiyeler, en basit anlamıyla okuru “Katil kim?” sorusunun arkasında sürüklese de daha geniş düşünüldüğünde farklı okuma imkânları sunan verimli bir türdür. Dedektif öyküleri, kara roman, casusluk öyküleri, gangster öyküleri, polis örgütü öyküleri, cinayet romanları, psikolojik-gerilim öyküleri, hard-boiled romanlar gibi farklı türlere ayrılan polisiye edebiyatta okur, çözülmesi güç bir muammanın içine çekilir ve kurgunun sonuna kadar muammanın sürdürülmesi amaçlanır. Kalitesi daha çok içerdiği çatışma, gerilim, heyecan ve sırlara bağlı olan bu tür eserler; mağdur, fail ve bu ikisi arasındaki suç ilişkisini akıl yürütme yoluyla çözmeye çalışan polis, dedektif, gazeteci gibi bir araştırmacı üzerine kurgulanır. Bu özelliğiyle standart bir kurgu biçiminin ürünü gibi görünen polisiye eserler, katilin ya da maktulün kimliği, cinayetin sebebi ve işleniş şekli, kullanılan cinayet aleti, bu cinayetten kimin neden kârlı çıktığı, araştırmacının tetkik yöntemi ve başarı durumu gibi meseleler göz önüne alınıp incelendiğinde daha geniş bir açılım kazanır. Bu bağlamda eserin yazıldığı dönem ve hedef kitlesi de dikkate alınırsa cinayetin/suçun arka planındaki yaşamsal gerçeğe ulaşmak ve bunun üzerinden yeni okumalar yapmak mümkün görünmektedir. Dolayısıyla polisiyelerin sadece popüler okurun değil, Orhan Pamuk’a referansla “düşünceli” okurun da yeni bir gözle yönelmesi gereken bir tür olduğu söylenebilir.

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ÖZEL DEDEKTİF HÜSEYİN KALENDER

Edebiyat tarihinde her dönem ilgi gören polisiye eserler, günümüzde daha özel bir okur-yazar kitlesi kazanmış durumda. Müstakil yayımlanan polisiye dergiler, düzenlenen yarışmalar, sadece bu türe yönelen yayınevleri polisiye kültürün kendi endüstrisini oluşturduğunu gösteriyor. Pek çok farklı alandan meraklısı olan bu tür eserler, edebiyatın belli bir kitlenin egemenliğinde sınırlı kalmasını da engelliyor; renkli ve hareketli bir edebiyat ortamı sunuyor.

Bir süredir polisiye edebiyata çevirileri ve süreli yayınlardaki yazılarıyla katkı sağlayan Ramazan Atlen aslen bir tıp hekimi ve Dedektif Dergi’nin sürekli yazarları arasında. Craig Russell’in Şeytani Boyut ve Psikiyatrist, Rob Sinclair’ın Kızıl Kobra, Gümüş Kurt ve Eşek Arısı, Henning Mankell’in Gülümseyen Adam adlı romanlarını Türkçeye kazandıran Atlen, çeviri çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken polisiye içerikli hikâyelerini Tabutumdan Bakarken adı altında bir araya getirdi. Toplam yedi uzun öyküden oluşan kitapta öncelikle hikâyelerin isimleri okura merak salıyor: “Orhan Pamuk’a Çok Benzeyen Adam”, “Bazıları Katil Doğar”, “Karım Beni Öldürecek”, “Kediler Ölünce Cennete mi Gider” ve kitaba adını veren “Tabutumdan Bakarken” söz konusu dikkat cezbeden adlandırmalar arasında. Merak unsurunu sürekli canlı tutan bu yedi öyküde gerçekleşen şaşırtıcı sonlar, okuru yeni baştan okumaya yönlendiriyor. Yazarın muammanın örgülerini hangi inceliklerle kurduğunu keşfetmek, muhatabına ayrı bir okuma keyfi sunuyor. Öykülerin düğümünü tecrübesi, aklı ve dikkatiyle çözen Hüseyin Kalender, özgün bir karakter olma yolunda her öyküde karşımıza çıkıyor. Emekli polis memuru Hüseyin Kalender, sadece mesleki özellikleriyle işlenmiyor; iç dünyası, yalnızlığı, çevresiyle ilişkileri ve özgün yorumları ile modern insanın çıkmazını temsil eden bir roman kişisi özelliği kazanıyor.

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BİR HEKİMİN POLİSİYEYLE BULUŞMASI

Ramazan Atlen’in kurmacadaki dikkat ve hassasiyeti, dil kullanımında da kendini gösteriyor. Popüler nitelikli roman ve hikâyelerde olay yoğunluğunun arkasında kaybolan üslup kaygısını Atlen hikâyelerinde ihmal etmiyor. Bu da öykülerin akıcılığını artırıyor. Ramazan Atlen’in öykülerinin en dikkat çekici taraflarından biri de mesleki tecrübesini kurgunun önemli bir parçası haline getirmesi. Cinayet merkezli kurguların sağlık alanıyla buluştuğu yerin otopsi masası olduğu dikkate alınırsa Atlen’in mesleki bilgisini bu alanda konuşturduğu görülüyor. Bu bağlamda “Kıl Payı” adlı öykü, okuyucuya yabancı olduğu bir tecrübeyi deneyimleme imkânı sunuyor. Burada adli tıp uzmanının teknisyenle diyalogları ve mesleğinin üzerinde bıraktığı psikolojik tahribat, dışarıda cenaze sırası bekleyenlerin mekânla bağlantılı olarak ölümü sıradanlaştırmaları gibi ayrıntılar, öykülerin polisiye kurgudan bağımsız şekilde okunmasına imkân sağlıyor. Söz konusu durum “Karım Beni Öldürecek”te piyango talihlisi, “Yol Ayrımı”nda kocası tarafından aldatılan Gül, “Tabutumdan Bakarken”de katledilen anatomi profesörü için de geçerli. Bu öykülerde işlenen insani durumlar, hikâye türünün ayrıntıcılığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan günlük tarzı anlatım, farklı hikâyelerin ortak karakterler aracılığıyla birbiriyle irtibatlandırılması, zamanda ileri-geri sıçramalar gibi teknik ayrıntıları da kurgusuna dâhil eden Atlen, şaşırtıcı sona sürüklenen öykülerini hareketli bir anlatıma kavuşturuyor.

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Polisiye meraklılarının yanı sıra hikâyeden ayrıntı bekleyen okurların da dikkatle takip edecekleri öykülerden oluşan Tabutumdan Bakarken, başarılı bir ilk kitap örneği.