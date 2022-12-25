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Meşgul Şehir: İşgal altında İstanbul

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Meşgul Şehir: İşgal altında İstanbul
İstanbul.

Tuna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün yeni sergisi, Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan orduları tarafından işgale uğrayan İstanbul’u yazılı ve görsel arşivlerin ışığında izleyiciye aktarıyor. Kasım 1918-Ekim 1923 arasında, yaklaşık beş yıl süren işgal; sergide askeri, sosyal ve kültürel boyutlarıyla ele alınıyor. Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 başlıklı sergi, Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kuruluyla birlikte hazırlandı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinin yanı sıra, Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan, Ermenistan ve Rusya’daki çeşitli kütüphane, arşiv ve koleksiyonlardan seçilmiş, birçoğu ilk kez sergilenecek belgeler arasında, resmi yazışmalardan resimlere, film ve fotoğraflara, bir dizi yazılı ve görsel malzeme yer alıyor.

ŞEHRİ KİM YÖNETECEK

Meşgul Şehir, işgal yılları boyunca yalnızca siyasal anlamda değil, toplumsal ve kültürel anlamda da sürekli bir hareketlilik halinde olan İstanbul’a ayna tutuyor. İstanbul o yıllarda kelimenin her anlamıyla “meşgul” bir şehirdi. Kimin kentte kalacağı ve kenti kimin yöneteceği söylenti ve spekülasyon konularıydı ve bunlar İtilaf devletleri başkanlarının, birbirini izleyen Osmanlı kabinelerinin ve Ankara Hükümeti’nin çelişen beyanlarıyla daha da şiddetleniyordu.

Şehrin sakinleri, şiddeti ve işgali protesto eden kitlesel eylemlere; daha iyi ücret ve koşullara erişmek umuduyla yapılan ve tramvay, vapur, havagazı hizmetlerini felç eden grevlere; savaş suçu işlemekle, yahut da İtilaf devletlerine veya padişaha karşı gelmekle suçlanan subay ve görevlilerin evine yapılan seher vakti baskınlarına; kahvehane müdavimlerinin silah ve yasak neşriyat nedeniyle aranma ve tutuklanmasına; İtilaf devletlerinin askerleriyle siviller arasında barlarda ve genelevlerde kopan kavgalara; silahlı çetelerce işlenen cinayetlere, linçlere ve adam kaçırmalara tanık oluyor veya katılıyordu. Bu çalkantının ortasında insanlar hayatlarını ve başkalarınınkini iyileştirmek için çabalamaya devam ediyordu. Okullar, kurumlar ve cemaat dernekleri kuruluyor; muhtelif yetenekli kişilerin ve hamilerin katkılarıyla konserler ve sergiler düzenleniyor; yeni siyasal, edebi ve sanatsal fikirler canlı basın ve yayın hayatının sayfalarını renklendiriyor; hayır kurumları mültecilere, savaş malullerine, yetimlere ve kentin yoksullarına destek olmak için para topluyordu.

Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918–1923 başlıklı sergi, 10 Ocak–26 Aralık 2023 tarihleri arasında Beyoğlu, Tepebaşı’ndaki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde ziyarete açık olacak.

Kalıntılar İstanbul'a getirildi: Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor
FOTOĞRAF 8
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Kutsal kitaplarda anlatılan tufanda geçen Nuhun Gemisi yüzyıllardır aranırken, bir yandan Ağrı Dağında olduğuna inanılıyor. Nuhun Gemisi kalıntılarının olduğu düşünülen alanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından kurulan araştırma ekibi yaklaşık 2 ay önce çalışma başlattı.
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Valilik koordinesinde özel izinler alınarak yürütülen çalışma alanından toplanan 30a yakın kaya ve toprak numuneleri, araştırılmak üzere Ağrıdan İstanbula, üniversitenin laboratuvarına getirildi. Farklı disiplinler içerisinde çalışılan süreçle ilgili, çalışmada yer alan İTÜ Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Çiftçi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 1 ay sürmesi hedeflenen laboratuvar çalışmalarının ardından Nuhun Gemisinin izleri var mı, yok mu belli olabilir.
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FARKLILIKLAR NUHUN GEMİSİNE Mİ İŞARET EDECEK? İTÜ Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, Hedefimiz acaba buradaki yapı, etraftaki genel jeolojik yapıdan farklı mı, değil mi? Bunu ortaya koymak. Makro ve mikro gözlemler yapılacak. Bunlar kimyasal analizlere tabi tutulacak. Bu kimyasal analizlerde de o yapının geneldeki minerolojiyle o bölgenin jeolojisiyle uygun bir kimyaya sahip değil mi, arada farklılık var mı? Bu farklılık Nuhun Gemisine mi işaret edecek bunları da ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir çalışma olacak şeklinde konuştu.
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MİLYARDA 1 MERTEBESİNE KADAR ELEMENTLERİ OKUMA İMKANINA SAHİBİZ Prof. Dr. Kumral, Bu çalışmanın sonuçlarına göre proje daha da detaylandırılacak. O arazi genel anlamında ele alınacak. Çok daha ince örneklemeler yapılacak. Yeraltının tabiri caizse tomografisi çekilecek. Bir tufandan çıktık, bunların izleri var mı, yok mu? Bunu ortaya koymamız lazım. Bu tufan sonrasında gemiyi boşaltan insanlar nerede yerleşik hale geldiler, bununla ilgili bulgularımız olacak mı? Olmayacak mı? Bunlar hep detaylı şekilde araştırılacak. Buradaki numuneler o bölgenin farklı yerlerinden alındı. Kayaç numuneleri, toprak numuneleri, düşey yönde sistematik numuneler alındı. Bunlar minerolojik açıdan bakılacak. Kabadan inceye doğru jeokimyasal açıdan da incelenecek. Analizlerimizde milyarda 1 mertebesine kadar elementleri okuma imkanına sahibiz. Bu gemiye ait kalıntılar ne olabilir? Ağaç gemiyse, organik gemiler bulabilecek miyiz? Bunlara da bakılacak ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kumral, Geminin içinde bir yaşam vardı. İnsanlar bu geminin içinde yaşadılar, bunlara ait kalıntılar var mı yok mu incelenecek. Göbeklitepe keşfedildi, dünya tarihi sıfırlandı. Biz de acaba bu keşifle böyle bir yola gidebilecek miyiz? Bunu araştırmalarımız sonucunda hep beraber göreceğiz. Her şeyden önemlisi bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma açıklamasında bulundu.
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YAPININ DOĞAL MI, YAPAY MI OLDUĞU ANLAŞILACAK İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Çiftçi ise, laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışmaların Faz 2 olarak adlandırılabileceğine dikkat çekerek, Örnekler bir hazırlık sürecinden geçiyor. Bunlar farklı süreçlerden geçtikten sonra mineral içerikler ve element içerikler için analiz edilecekler. Sahada anormal bir yapı diyoruz çünkü civarıyla morfolojik olarak tuhaf bir yapı var. Bunun yapay ya da doğal olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bu netice sadece bu yapı değil civarını da örneklediğimiz için civarı ve yapı arasında bir kimyasal kontrast var mı yoksa, uyumlu mu buna bakacağız. Uyumluysa bu doğal bir yapı diyeceğiz. Uyumsuzsa, Faz 3 çalışmasıyla daha ayrıntılı bir örnekleme yapmamız gerekecek. Böyle bir gemi kalıntısı varsa bu ahşapların taşlaşmasını bekleriz, taşlaşmış odun olur. Bunun bir dokusu vardır. Böyle belirtiler var mı mikroskop çalışmaları gösterecek. Jeokimya ve minerolojiye dayalı çalışma olacağı için tartışma getirmez sonuçlar bulacağını ümit ediyorum diye konuştu.
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TARTIŞMALAR SON BULACAK Prof. Dr. Çiftçi, Süreç içerisinde birçok görüntülere dayalı, gözlemlere dayalı çalışmalar yapılmış. Buradaki amacımız bu ölçekte ilk defa. Biz özel izinle bu çalışmayı yaptık. Yapacağımız bir keşifle sonuçlanacaksa bu büyük bir keşif olacak. Tersi bir durum da mümkün ama en azından tartışma burada sonlanacak. Diyeceğiz ki; jeoloji, mineroloji, jeokimya şunu diyor. Burada böyle bir yapı yok. Bu tamamen doğanın oyunu. Eski bir heyelan sahası. Bir gemi silueti oluşmuş. Buna bir nokta koymak lazım. Bu bir efsane, burada değilse nerede şeklinde arayışlar sürecektir. O bölge cazibesini kaybetmeyecek. Gemi olduğu söylenen şeyin Ağrı Dağı ile de bir ilişkisi yok. Arayışlar devam edecek. Sonuçları biz de merak ediyoruz. Yaklaşık 1 ay içerisinde sonuçlar çıkabilir ifadelerini kullandı.
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Kalıntılar İstanbul'a getirildi: Nuh'un Gemisi'nin sırrı inceleniyor
Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğu düşünülen alandan alınan numuneler İstanbul Teknik Üniversitesi Laboratuvarı'na getirildi. Sonuçların ardından alanda Nuh'un Gemisi'nin izleri var mı, yok mu belli olabilir. Çalışma süreçleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Bir tufandan çıktık, bunların izleri var mı, yok mu? Bunu ortaya koymamız lazım. Göbeklitepe keşfedildi, dünya tarihi sıfırlandı. Biz de acaba bu keşifle böyle bir yola gidebilecek miyiz" dedi. Prof. Dr. Emin Çitfçi de, "Yapacağımız bir keşifle sonuçlanacaksa bu büyük bir keşif olacak. Jeokimya ve minerolojiye dayalı çalışma olacağı için tartışma getirmez sonuçlar bulacağını ümit ediyorum" dedi.
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