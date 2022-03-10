Meşher’de çevrimiçi tur vakti

Meşher, Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı sergisi için çevrimiçi rehberli tur başlatıyor. Çocuklar ve yetişkinler için ayrı olarak düzenlenecek turlar ücretsiz olacak. Katılımcılar, sergi rehberleriyle çıkacakları yolculukta Türkiye’de yaşamış ve üretmiş sanatçı kadınların eserlerini izleyecek. Aynı zamanda sanatçıların kullandıkları malzemeler ve çalıştıkları temaların da yakından tanınması sağlanacak. Çocuklara iki haftada bir cumartesi günleri 14.00’te, yetişkinler için her hafta perşembe günleri 19.00’da düzenlenecek turlar, Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Rehberlerin çocuk ve yetişkinlere yönelik olarak hazırladıkları özgün bir rotayla şekillenecek turlara katılım için kayit@mesher.org üzerinden iletişim sağlanabilecek.