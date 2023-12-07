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Hayat

Mesnevi’ye 750 yıl sonra tıpkıbasım

Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin ünlü eseri Mesnevi’nin tıpkıbasımı yapıldı.

04:00 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 01:37 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hazırlanan eseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar anlattı. Mevlana’nın vefatından 5 yıl sonra hazırlanan, orijinali Mevlana Müzesi’nde bulunan Mesnevi’nin zaman içinde yıprandığını aktaran Yarar, tıpkıbasım için yaklaşık 2,5 yıl önce çalışmalara başladıklarını belirterek, Mevlana Müzesi’ndeki Mesnevi’nin dünyadaki en eski tarihli eser olduğunu söyledi. Yaklaşık 25 sene önce de tıpkıbasım başlığında çalışma yapıldığını hatırlatan Yarar, o eseri ayrı bir çalışma olarak hazırladıklarını duyurdu. Bin adet basılan tıpkıbasım Mesnevi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Mevlana Müzesi satış mağazalarından temin edilebilecek.



#aktüel
#edebiyat
#Mesnevi
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