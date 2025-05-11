Metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper'in acı dolu hikayesi: Bir ay önce bebeğini kaybetmişti

Beylikdüzü'nde yaşanan metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper'in (37) acı dolu hikayesi ortaya çıktı. Heper sadece bir ay önce bebeğini, 40 gün önce de kayınpederini kaybetmişti. Ondan geriye acılı eşi Sabri Heper kaldı. Öte yandan Ebru Heper'in ek mesaiye kaldığı için kazanın yaşandığı metrobüse denk geldiği öğrenildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde Haramidere Sanayi durağında yolcu almak için bekleyen bir metrobüse arkadan başka bir metrobüs çarptı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.
Hayatını kaybeden kişinin Ebru Heper (37) olduğu ortaya çıktı. Yolcu alan metrobüse en arka sıradan binmeye çalışan Heper, diğer metrobüsün çarpmasıyla birlikte öndeki metrobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Ek mesaiye kalmıştı
Ebru Heper Haramidere Sanayi Sitesi'nde bir otomotiv firmasında çalışıyordu. Cumartesi mesaisini 15.00'te tamamlayıp çıkması gereken Heper, ek mesaiye kaldı ve 16.00 sıralarında yaşanan metrobüs kazasına karıştı.
Sadece bir ay önce bebeğini kaybetti
Ebru Heper'in acı dolu hikayesi ortaya çıktı. Heper'in sadece bir ay önce bebeğini düşürdüğü, 40 gün önce de kayınpederini kaybettiği öğrenildi. Ondan geriye çocuğunu, babasını ve son olarak da eşi Ebru Heper'i kaybeden Sabri Heper kaldı.