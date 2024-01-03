Metropolis meraklılarına kitap

Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Sezai Karakoç’un Mona Roza şiirini yazdığı Muazzez Akkaya, hem ona yazılan şiirleri hem de Cemal Süreya’nın soyadını değiştirme hikayesini anlattı. Kendisi ile Karakoç’u bir masada gören Süreya’nın soyadından bir harfi eksilttiğini söyleyen Akkaya, vefatından bir ay önce de Karakoç’u sahilde yürürken gördüğünü belirtti.