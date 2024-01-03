Metropolis meraklılarına kitap

Eser, 1989 yılında başlayan arkeolojik kazı ve araştırmaların en güncel sonuçlarını okurla paylaşıyor. Kentin planı, tarihçesi, bitkilerinin yanı sıra kullanılan aletler gibi buluntular fotoğraflarla eserde anlatılıyor. Üç yıllık çalışmanın ürünü olan eser, Metropolis’te farklı dönemlerde çalışmış araştırmacıların uzmanlıklarıyla ilgili yazıları içeriyor, her kesimden okuyucunun kenti ve kent yaşamını zihninde canlandırması hedefleniyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ve Burak Arslan’ın editörlüğünü yaptığı kitap, 440 sayfadan oluşuyor.
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3 saat önce