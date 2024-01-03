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Hayat

Metropolis meraklılarına kitap

Sabancı Vakfı’nın İzmir’in Torbalı ilçesinde yürüttüğü Metropolis Antik Kenti kazılarının güncel sonuçları “Metropolis - Kent Yaşam İnsan” kitabı, meraklılarıyla buluştu.

04:00 - 3/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:45 - 3/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Eser, 1989 yılında başlayan arkeolojik kazı ve araştırmaların en güncel sonuçlarını okurla paylaşıyor. Kentin planı, tarihçesi, bitkilerinin yanı sıra kullanılan aletler gibi buluntular fotoğraflarla eserde anlatılıyor. Üç yıllık çalışmanın ürünü olan eser, Metropolis’te farklı dönemlerde çalışmış araştırmacıların uzmanlıklarıyla ilgili yazıları içeriyor, her kesimden okuyucunun kenti ve kent yaşamını zihninde canlandırması hedefleniyor. Kazı başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek ve Burak Arslan’ın editörlüğünü yaptığı kitap, 440 sayfadan oluşuyor.




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