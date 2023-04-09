Mevsimler için çalma vakti

Küresel iklim krizi hakkında farkındalık uyandırmayı ve mevsimlerde yaşanan değişimi müzik yoluyla aktarmayı hedefleyen reklamcı Joachim Kortlepel, bunu, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" isimli eseri üzerinden yapma fikrini, 2019 yılı başında Alman NDR Elbphilharmonie Orkestrası ile paylaştı. Orkestranın, fikri kabul etmesinin ardından "For Seasons" adı verilen proje kapsamında yazılım mühendisleri ve aranjörlerinden oluşan bir ekip, son 300 yılın iklim değişikliği verilerini, özel olarak oluşturdukları algoritmalar aracılığıyla esere uyarladı. Eserin son halini almasının ardından orkestra, "İklim krizi hakkında her şeyi duyduk, şimdi onu dinleme zamanı" sloganıyla geçtiğimiz yıllarda ilk konserlerini vermişti.

EVRENSELİ KULLANARAK FARKINDALIK OLUŞTURDUK

Projede kendisini tetikleyen şeyin Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) raporları ve Dünya Limit Aşımı Günü olduğunu söyleyen Kortlepel, "Konu, basında her yönüyle ele alınsa da kimsenin bir şey yapmadığını düşünüyordum. Bu problemle ilgili farklı bir iletişim yolu oluşturabileceğimizi düşündük. Ayrıca küresel bir dil kullanmamız gerekiyordu. Bence bunu yapabilecek iki şey vardı; biri sevgi, diğeri ise müzikti" diyor.

Müziğin evrenselliğini kullanarak iklim krizine karşı farkındalık oluşturma yolunu seçtiklerini ifade eden Kortlepel, ekibiyle yaptığı toplantı sonrası Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı eseri üzerinde hemfikir olduklarını söylüyor. "Parça hem içerik olarak uygundu hem de asansörden reklamlara kadar her yerde kullanılmasından dolayı toplum tarafından biliniyordu" diyen Kortlepel, "Böylelikle üzerinde bir değişiklik yaptığımızda insanlar bir farklılık olduğunu anlayabilecekti" ifadesinde bulunuyor.

"Belirsiz Dört Mevsim" projesinin dünyanın her yerindeki profesyonel orkestraların katılımına açık olduğunun altını çizen Kortlepel, projeye dahil olmak isteyen orkestraların süreci başlatmak için kendileriyle iletişime geçmelerinin yeterli olduğunu sözlerine ekliyor.



